Pronostici GP Austria 2022, il motomondiale torna in pista e lo fa al Red Bull Ring. Pecco Bagnaia e la Ducati hanno rialzato la testa e sono favoriti anche questo fine settimana. Vediamo analisi, quote, programma tv, statistiche e i nostri pronostici MotoGP.

Pronostici GP Austria 2022: I protagonisti del weekend

È dalla stagione 2019 che nessun pilota di MotoGP riesce a vincere tre gare consecutive nel Mondiale. Ultimo a riuscire nell’impresa, neanche a dirlo, fu Marc Marquez che, tre anni fa, inanellò ben cinque successi in fila tra Misano e l’Australia. Domenica prossima, nel Gran Premio d’Austria, Pecco Bagnaia proverà a imitare il Cabroncito dopo aver dominato in Olanda e in Gran Bretagna. Proprio Marquez si rivedrà nel box Honda dopo tanto tempo, anche se non in pista.

Il numero 63 della Ducati, secondo gli esperti Sisal, parte davanti a tutti per il successo finale offerto @3,00. Bagnaia, che in due gare ha dimezzato lo svantaggio dal leader del motomondiale, è intenzionato a calare il tris in un circuito da sempre amico della Rossa a due ruote: nelle ultime sei edizioni del Gran Premio d’Austria, la Ducati ha vinto cinque volte finendo seconda lo scorso anno, proprio con Bagnaia, al termine di una gara folle.

Il pilota italiano dovrà guardarsi da Fabio Quartararo che vuole sfatare il tabù austriaco. Il campione del mondo in carica, infatti, ha centrato al massimo un terzo posto, nel 2019, sui tornanti del Red Bull Ring. A secco da due gare, il fenomeno della Yamaha sogna di ritrovare il gradino più alto del podio per respingere gli attacchi dei pretendenti al titolo. Il trionfo di Quartararo, il quarto della stagione, si gioca @4,00.

Il terzo incomodo rimane sempre Aleix Espargaró, il più regolare dei tre in lotta per il mondiale. Lo spagnolo dell’Aprilia, vincitore quest’anno in Argentina, non è al top della condizione fisica ma cercherà lo stesso la zampata vincente per colmare il gap in classifica con Quartararo. Espargaró primo sotto la bandiera a scacchi è in quota @6,00.

Outsiders e pole position a Spielberg

Alle spalle dei grandi favoriti si fa strada un trio di piloti desiderosi di far saltare il banco: Jorge Martín, Maverick Viñales e Johann Zarco vogliono provare a mettere il cupolino davanti a tutti. I due spagnoli e il francese partono alla pari tanto che il successo di uno dei tre è dato @7,50.

Se nella lavagna per la gara comanda Bagnaia, c’è molto più equilibrio nell’offerta per la pole position, con l’italiano e il campione del mondo in carica che partono dalla stessa quota @3,50, con un terzetto dietro @7,50 formato da Martin, Vinales e Aleix Espargaró, che nella classifica generale è il primo inseguitore di Quartararo pur avendo vinto una sola gara in tutta la stagione.

Pronostici GP Austria 2022: Tracciato e condizioni meteo ad Assen

Il Gran Premio di Spielberg è entrato nel calendario del Motomondiale solo 6 stagioni fa. Il primo a vincere su questo circuito nella classe MotoGP è stato nel 2016 Andrea Iannone su Ducati. Nel 2017 e nel 2019, invece, è stato Andrea Dovizioso ad assicurarsi il successo, inframezzato dalla vittoria dello spagnolo Jorge Lorenzo, sempre in sella ad una Desmosedici. Nel 2020 ancora una vittoria di Dovizioso in una gara divisa in due manche, esattamente come l’anno scorso, in cui si sono imposti prima Jorge Martin su Ducati e poi Brad Binder su KTM.

La pista del Red Bull Ring, dopo le ultime modifiche apportate, misura 4,3 km e consta di 11 curve, 3 a sinistra e 8 a destra. Il giro più veloce in gara è stato registrato da Dovizioso nel 2019 fermando il cronometro in 1’23″827.

Pronostici GP Austria 2022: Programma completo e dove vedere il GP in TV

Il weekend del Gran Premio d’Austria della MotoGP sarà trasmesso in diretta TV integralmente da Sky Sport MotoGP. Su TV8 saranno trasmesse solamente qualifiche e gara.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 19 agosto

Ore 9.55-10.40 Prove libere 1

Ore 14.10-14.55 Prove libere 2

Sabato 20 agosto

Ore 9.55-10.40 Prove libere 3

Ore 13.30-14.00 Prove libere 4

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 1

Ore 14.35-14.50 Qualifiche 2

Domenica 21 agosto

Ore 9.40-10.00 Warm-up

Ore 14.00 Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 20 agosto

Ore 15.30 Qualifiche

Domenica 21 agosto

Ore 17.00 Gara

