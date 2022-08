Quote MotoGP 23 Agosto, il GP d’Austria viene ancora una volta dominato dalle Ducati e al Red Bull Ring arriva la 3° vittoria consecutiva di un caldissimo Pecco Bagnaia che però rimane molto indietro su Fabio Quartararo per la vittoria finale del motomondiale visto che anche a Spielberg il francese ha limitato i danni chiudendo al 2° posto.

Quote MotoGP 23 Agosto: Bagnaia si avvicina a Quartararo, ma El Diablo rimane favoritissimo

Pecco Bagnaia cala il tris nel Gran Premio d’Austria e rilancia prepotentemente la sua candidatura al titolo Mondiale della MotoGP. Il pilota della Ducati, ancora una volta, parte in testa al primo giro e non si guarda più indietro centrando la terza vittoria consecutiva, la quinta stagionale. Era dal Motomondiale 2008, con Casey Stoner in sella, che la Rossa di Borgo Panigale non vinceva tre gare in fila.

Bagnaia, grazie a questo exploit, ha ridotto il gap da Fabio Quartararo a 44 punti quando mancano sette gare al termine della stagione. Gli esperti Sisal credono nella rimonta, e nel titolo del numero 63 della Ducati, tanto che il successo è offerto @4,00. Il candidato numero uno alla vittoria rimane, naturalmente, Fabio Quartararo. Il campione del mondo in carica, secondo ieri al Red Bull Ring, ha respinto l’assalto delle Ducati limitando i danni e mantenendo un notevole vantaggio sugli inseguitori. Il francese della Yamaha, dopo il titolo dello scorso anno, è maturato molto capendo che l’iride si vince accumulando punti senza correre rischi inutili: il bis mondiale di Quartararo si gioca @1,50.

Il terzo incomodo nella lotta tra Quartararo e Bagnaia è Aleix Espargaró. La punta di diamante dell’Aprilia, sesto sui tornanti austriaci, ha perso terreno nei confronti del capoclassifica ma rimane saldo al secondo posto della graduatoria mondiale. Il pilota spagnolo è consapevole che, da adesso in poi, non potrà più commettere errori se vuole centrare un risultato storico. Espargaró nuovo campione del mondo della MotoGP pagherebbe @6 volte la posta.

Quote MotoGP 23 Agosto: prossimo GP, si corre a Misano

Una settimana di pausa per la MotoGP che poi sbarcherà a Misano, altra pista in cui Bagnaia potrà far valere la potenza della Ducati in una gara di casa per la moto di Borgo Panigale. La corsa è in programma il 4 settembre e al momento non sono disponibili le quote.

Lo scorso anno al Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini fu proprio Bagnaia a vincere davanti a Quartararo, con Enea Bastianini ottimo al 3° posto sul podio. Pecco a Misano si prese anche la pole al sabato davanti al compagno di scuderia Jack Miller (Quartararo a completare la prima fila).

