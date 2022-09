Pronostici GP San Marino 2022 e della Riviera di Rimini. Nelle terre dei piloti, sul tracciato di Misano intitolato a Marco Simoncelli, arriva un Gran Premio speciale per i centuari italiani, ad iniziare da Pecco Bagnaia che con la sua Ducati cerca la 4° vittoria consecutiva in MotoGP.

Pronostici GP San Marino 2022: I protagonisti del weekend

Le tre vittorie consecutive di Francesco “Pecco” Bagnaia hanno riaperto un MotoMondiale che sembrava chiuso. Il distacco del torinese da Fabio Quartararo, campione in carica e leader della classifica, si è ridotto a 44 punti e, in questo senso, il GP di San Marino e della Riviera di Rimini in programma domenica sul circuito di Misano Adriatico può chiarire sulle reali possibilità che la rimonta possa davvero realizzarsi.

Le quote Snai, visto il trend positivo di Bagnaia, sono tutte dalla parte dell’azzurro: il quarto trionfo di fila dopo quelli di Assen, Silverstone e del Red Bull Ring in Austria vale @2 volte la posta, meno della metà della quota per Fabio Quartararo, che si gioca @4,50. In quota @7,50, invece, la coppia formata da Enea Bastianini e Aleix Espargaró.

Pole position. Bagnaia comanda nettamente anche nella lavagna delle quote sul pilota che si aggiudicherà la pole position col miglior tempo nelle qualifiche di sabato: Pecco @2,50, Quartararo @5,00, e ancora il duo Bastianini-Aleix Espargaró @7,50.

Pronostici GP San Marino 2022: Tracciato e condizioni meteo a Misano

Il Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini entra a fare parte del calendario a partire dalla stagione 2007. Dall’inaugurazione ai giorni nostri il circuito di Misano è stato modificato diverse volte e oggi ha una configurazione che prevede una lunghezza di 4.226 metri con 16 curve, 10 a destra e 6 a sinistra. Il record della pista risale al 24 ottobre 2021 ed è stato registrato da Francesco Bagnaia, che in sella alla sua Ducati ha fermato il cronometro in 1:32.171.

Record. Bagnaia è stato anche il vincitore dell’edizione dello scorso anno del GP di San Marino, succedendo a Franco Morbidelli, che l’anno prima si era imposto in sella alla Yamaha. Dei piloti in attività è Marc Marquez (Honda) quello che si è imposto più volte in questa gara (3), ovvero lo stesso numero di volte del suo connazionale Jorge Lorenzo. Un successo per Andrea Dovizioso (2018), mentre Valentino Rossi, ritiratosi al termine della passata stagione, vanta 3 successi nella top class, ovvero 2008, 2009 e 2014.

Condizioni meteo. A Misano, in riviera, solo qualche annuvolamento al venerdì ma dal sabato, nell’orario delle qualifiche, è nuvoloso e si rischia la pioggia. Pioggia che è quasi certa per la tarda mattinata di domenica, ma per la gara dovrebbe essere scongiurata con tempo sereno.

Pronostici GP San Marino 2022: Programma completo e dove vedere il GP in TV

Il weekend del GP di San Marino e della Riviera di Rimini sarà seguito in diretta integrale da Sky Sport MotoGP. Stavolta, però, ci sarà anche TV8 a garantire la diretta, seppur solo di qualifiche e gara.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 2 settembre

09.55 – Prove Libere 1 – MotoGP

14.10 – Prove Libere 2 – MotoGP

Sabato 3 settembre

09.55 – Prove Libere 3 – MotoGP

13.30 – Prove Libere 4 – MotoGP

14.10 – Qualifiche – MotoGP

Domenica 4 settembre

10.20 – Warm Up Moto3, MotoGP, Moto2

14.00 – Gara MotoGP

DIRETTA TV8

Sabato 3 settembre

14.10 – Qualifiche – MotoGP

Domenica 4 settembre

14.00 – Gara MotoGP

Tutte le quote sul Motomondiale

Free Pick MotoGP ad Assen

Pronostici non ancora disponibili. Collegati prossimamente su questo articolo in aggiornamento, o seguici su Telegram.

Tutte le giocate sui motori di PANDA (e i consigli sulla Formula 1 anche di Morfeo) sono nel VIP di BETTING MANIAC, ma puoi accedere anche al canale TELEGRAM FREE dove ogni giorno escono analisi, statistiche e una free pick selezionata.