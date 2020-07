Pronostici Superbike: 2° Round SBK a Jerez. Le scommesse sul Gran Premio di Spagna 2020

Dopo Formula 1 (in pista anche gusto weekend da Silverstone) e MotoGP, tocca anche alla Superbike tornare in pista col GP Spagna 2020 da Jerez dove il motomondiale ha corso nelle ultime 2 settimane di fila. La SBK avrà ben 4 GP in terra iberica.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori col ritorno della Superbike. Dopo il doppio turno di MotoGP, si corre per la 3° volta a Jerez.

Analisi GP Spagna 2020

Iniziamo facendo il punto della situazione visto che il mondiale SBK era già andato in scena col 1° Round in Australia, prima dello stop per il Covid. Il calendario della ripresa sarà dominato dalla Spagna, dato che vedrà il ritorno alle gare con il Gran Premio di Jerez de la Frontera, quindi toccherà alla doppietta di Aragon, prima del Gran Premio di Catalogna. Si correrà anche in Portogallo a Portimao, quindi si chiuderà il programma in Francia in quel di Magny-Cours per un totale di 6 gare.

Prima di questa lunghissima pausa forzata a Phillip Island aveva vinto la Kawasaki ma non del dominatore Jonathan Rea, ma del compagno Alex Lowes in testa al Mondiale, con Rea che ha già 19 punti da recuperare, complice il ritiro di gara 1 in Australia.

Da segnalare l’incoraggiante partenza di Ducati con il nuovo innesto Scott Redding, unico centauro del lotto ad essere sempre salito sul podio finora in stagione con tre terzi posti in Australia mentre continua il calvario di Chaz Davies. La grande notizia è il ritorno di Marco Melandri, il centauro italiano e veterano 38enne prenderà il posto dell’infortunato Leon Camier sulla Ducati Panigale V4 del Barni Racing Team.

In Yamaha il turco Toprak Razgatlioglu era stato estremamente competitivo fin dai test invernali e ha fatto bene anche a Phillip Island. Col suo talento e una buona moto potrà essere uno dei candidati alla vittoria del titolo iridato. Il suo compagno, Michael Van der Mark, ha già ufficializzato che correrà per BMW il prossimo anno.

BMW dove attualmente corre Tom Sykes che è sempre da tenere in considerazione, specialmente in superpole sul giro secco dove rimane un pilota velocissimo. Difficile che Alvaro Bautista e Leon Haslam su Honda possano combattere realmente per il titolo, ma sono 2 piloti sempre pericolosi che possono andare in zona podio. Ecco le quote antepost Snai per la vittoria finale in questa strana e corta stagione dove però la costante è sempre rappresentata da lui, l'uomo da battere, Jhonny Rea:

Programma Tv SBK GP Spagna 2020

La diretta televisiva del Mondiale Superbike 2020 è al canale 208 di Sky e c’è anche la possibilità di guardare le gare sul digitale terrestre su TV8.

Venerdì 31 luglio

10.30-11.20 Prove libere 1

15.00-15.50 Prove libere 2

Sabato 1 agosto

9.00-9.20 Prove libere 3

11.00-11.25 Superpole

14.00 Gara-1

Domenica 2 agosto

9.00-9.15 Warm-up

11.00 Superpole race

14.00 Gara-2

QUOTE SUPERPOLE Snai

QUOTE GARA 1 Snai

Pronostici GP Spagna 2020

