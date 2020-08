Pronostici Superbike: 3° Round SBK a Portimao. Le scommesse sul Gran Premio di Portogallo 2020

Anche la Superbike si sposta dopo il weekend spagnolo di Jerez per il 3° round del mondiale di SBK da Portimao, col Gran Premio di Portogallo 2020. Ci aspetta un weekend con un triplo appuntamento per gli amanti dei motori visto che oltre al SBK si corre anche in Formula 1 (nuovamente a Silverstone) e pure in MotoGP (Brno).

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori col ritorno della Superbike. Segui anche il nostro canale YouTube con MOTOR PICK, il podcast dedicato alle scommesse su F1, MotoGP ed SBK. Aggiorniamo come sempre il rendimento delle nostre scommesse sui motori dal 2016 ad oggi (MotoGP, Formula 1 e Superbike):

2020:

Formula 1: 6-12 (-8.89 unità)

MotoGP: 3-2 (+6.10 unità)

Superbike: 0-2 (-3.00 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi GP Portogallo 2020

Scott Redding e la Ducati si presentano ai nastri di partenza del GP lusitano con 24 lunghezze di vantaggio sul nord-irlandese e campionissimo della classe SBK, Jonathan Rea, che però ha dominato negli ultimi anni a Portimao. Redding ha però messo a segno una grande doppietta a Jerez e la positività non manca visto che l'anno scorso in terra lusitana la Panigala V4 R colse il successo in gara-2 con lo spagnolo Alvaro Bautista. L'unico dubbio è rappresentato dal fatto che Redding conoscesse bene Jerez dai tempi della MotoGP, ma non ha mai corso a Portimao. Nei test di gennaio però Redding andò forte qui col secondo tempo più veloce alle spalle del turco Toprak Razgatlioglu. Il pilota della PATA YAMAHA WorldSBK Official Team ha già portato a casa quattro podi, conquistando la sua prima vittoria di manche in Australia. Se non fosse stato per i problemi tecnici il turco sarebbe molto più vicino a Redding ed è sempre da tenere in considerazione.

Jonathan Rea ha avuto un weekend altalenante con la sua Kawasaki a Jerez: in testa in gara-1, vincitore della Superpole Race e solo sesto in gara-2, ma come detto a Portimao ha vinto la bellezza di 9 volte e ha anche il record di podi (17), oltre a condividere con Tom Sykes il record di pole (tre).

Problemi per la Honda Team HRC con Alvaro Bautista che è ancora in cerca di una messa a punto ideale. Michael Ruben Rinaldi del Team GOELEVEN cerca conferme dopo il quarto posto di gara-2 mentre il Marco Melandri ha confermato un pò di ruggine per il Macho che ha comunque incassato due top-10 e qui ha vinto 2 volte in carriera. Lo stesso Melandri si è detto soddisfatto delle prime 2 gare dal suo ritorno col Ducati del Team Barni al posto dell'infortunato Leon Camier.

Programma Tv SBK GP Portogallo 2020

La diretta televisiva del Mondiale Superbike 2020 è al canale 208 di Sky e c’è anche la possibilità di guardare le gare sul digitale terrestre su TV8.

Venerdì 7 agosto

Ore 10.00-10.30, Supersport 300, Prove libere 1A

Ore 10.45-11.15, Supersport 300, Prove libere 1B

Ore 11.30-12.20, Superbike, Prove libere 1, diretta

Ore 12.30-13.15, Supersport, Prove libere 1

Ore 14.30-15.00, Supersport 300, Prove libere 2A

Ore 15.15-15.45, Supersport 300, Prove libere 2B

Ore 16.00-16.45, Superbike, Prove libere 2, diretta

Ore 17.00-17.45, Supersport, Prove libere 2, diretta

Sabato 8 agosto

Ore 10.00-10.20, Superbike, Prove libere 3

Ore 10.30-10.50, Supersport, Prove libere 3

Ore 11.00-11.15, Supersport 300, Prove libere 3A

Ore 11.25-11.40, Supersport 300, Prove libere 3B

Ore 12.00-12.25, Superbike, Superpole, diretta

Ore 12.40-13.05, Supersport, Superpole, diretta

Ore 13.20-13.40, Supersport 300, Superpole, diretta

Ore 14.00, Supersport 300, Last Chance Race

Ore 15.00, Superbike, Gara 1, diretta

Ore 16.15, Supersport, Gara 1, diretta

Ore 17.30, Supersport 300, Gara 1, diretta

Domenica 9 agosto

Ore 10.00-10.15, Superbike, Warm up

Ore 10.25-10.40, Supersport, Warm up

Ore 10.50-11.05, Supersport 300, Warm up

Ore 12.00, Superbike, Superpole Race, diretta

Ore 13.30, Supersport, Gara 2, diretta

Ore 15.00, Superbike, Gara 2, diretta

Ore 16.15, Supersport 300, Gara, diretta

Programma differite su TV8

Sabato 8 agosto

Ore 17.00, Superbike, Gara 1, differita

Domenica 9 agosto

Ore 18.00, Superbike, Superpole Race

Ore 19.15, Superbike, Gara 2

Quote GP Portogallo 2020

QUOTE SUPERPOLE Snai

Sykes, Tom 3,00

Rea, Jonathan 3,00

Redding, Scott 3,75

Razgatlioglu, Toprak 7,50

Baz, Loris 12

Van Der Mark, Michae 15

Davies, Chaz 25

Bautista, Alvaro 33

Haslam, Leon 33

Rinaldi, Michael Rub 33

Lowes, Alex 33

Laverty, Eugene 50

Caricasulo, Federico 50

Melandri, Marco 50

Gerloff, Garett 50

Cortese, Sandro 100

Mercado, Leandro 100

Fores, Javier 100

Scheib, Maximilian 100

Takahashi, Takumi 100

Altro 100

QUOTE GARA 1 Snai

Redding, Scott 2,75

Rea, Jonathan 2,75

Razgatlioglu, Toprak 7,50

Van Der Mark, Michae 7,50

Davies, Chaz 10

Baz, Loris 10

Sykes, Tom 15

Lowes, Alex 25

Rinaldi, Michael Rub 33

Bautista, Alvaro 33

Haslam, Leon 33

Gerloff, Garett 50

Laverty, Eugene 50

Caricasulo, Federico 50

Melandri, Marco 50

Takahashi, Takumi 100

Cortese, Sandro 100

Mercado, Leandro 100

Fores, Javier 100

Scheib, Maximilian 100

Altro 100

Pronostici GP Portogallo 2020

Rea è nord irlandese ma Portimao è il suo regno con 9 vittorie e 17 podi. Mi aspetto il riscatto del dominato della SBK degli ultimi anni con Kawasaki. Redding ha fatto vedere di essere competitivo a Jerez, pista che conosceva mentre corre per la prima volta a Portimao. Vero che qui nei test è andato forte, ma con quota alla pari con Rea preferisco sempre il nord irlandese e la sua esperienza vincente in terra lusitana, quindi vado sulla VITTORIA GARA REA @2.75.

🏍PRONOSTICI SBK - GP PORTOGALLO 2020 by PANDA

🆓FREE PICK

🏁Vincitore Gara 1: REA @2.75 (stake 1)

💎PICK PREMIUM

🏁In Esclusiva sul nostro servizio Premium...

