Pronostici Superbike: 4° Round SBK dal Motorland Aragon. Le scommesse sul Gran Premio di Aragon 2020

Si torna in sella sulle moto derivate per il 4° Round del mondiale di Superbike col Gran Premio di Aragon 2020 dal 28 al 30 agosto 2020.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori sulla Superbike. Segui anche il nostro canale YouTube con MOTOR PICK, il podcast dedicato alle scommesse su F1, MotoGP ed SBK. Aggiorniamo come sempre il rendimento delle nostre scommesse sui motori dal 2016 ad oggi (MotoGP, Formula 1 e Superbike):

2020:

Formula 1: 10-19 (-6.69 unità)

MotoGP: 6-12 (-10.00 unità)

Superbike: 2-2 (+0.50 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi GP Aragon 2020

Dopo 3 settimane di pausa torna la SBK che correrà 2 round consecutivi qui ad Aragon. La tappa di Portimao aveva visto i successi di Jonathan Rea in tutte e tre le prove. Il dominatore degli ultimi anni in SBK ha ripreso il comando della classifica piloti con 136 punti, a +4 su Scott Redding mentre in 3° posizione più staccato troviamo Toprak Razgatlioglu (103) davanti a Alex Lowes (91) e a Michael van der Mark (82).

Jonathan Rea sulla sua Kawasaki è arrivato a quota 93 vittorie in carriera e queste sono le sue dichiarazioni in vista di Aragon: "Non vedo l’ora di arrivare ad Aragon soprattutto perché abbiamo girato molto nelle ultime settimane, a Jerez, a Portimao e proprio nei test di Aragon, perciò mi sento bene sulla moto. Quel test è stato un’opportunità per girare sulla pista di Motorland in condizioni di caldo estivo. Non abbiamo mai avuto occasione di correre qui in questo periodo, perché usiamo questo tracciato per i test invernali. La moto ha lavorato molto bene con il caldo e questo ha confermato il nostro setting di base. Guardando al weekend, le temperature dovrebbero essere più basse rispetto a quelle dei test, forse nel giorno della gara si potrebbero aggirare intorno ai 25 gradi. Questo potrebbe essere meglio per il corpo ma anche coglierci di sorpresa. Quindi dobbiamo essere sicuri di prepararci bene venerdì, ottenendo un set-up che ci permetta di essere veloci e costanti. L’obiettivo sarà quello di vincere le gare". Qui Rea ha vinto "solo" 3 volte ma ha una striscia aperta di 11 podi consecutivi ad Alcañiz da quando è arrivato in Kawasaki.

Sulla carta però Aragon è una pista amica alla Ducati, quindi attenzione al grande sfidante, Scott Redding. La casa di Borgo Panigale vanta infatti otto vittorie (più di ogni altro costruttore), tre pole position e diciotto podi totali al Motorland, tra cui lo strepitoso hat-trick firmato nel 2019 da Alvaro Bautista anche con il nuovo record della pista in 1’49″049. Qui ha sempre avuto un ottimo feeling anche il gallese Chaz Davies con 7 affermazioni sul tracciato iberico (due con BMW, cinque con Ducati) e dodici piazzamenti sul podio ottenuti con tre case differenti.

Programma Tv SBK GP Aragon 2020

La diretta televisiva del Mondiale Superbike 2020 è al canale 208 di Sky e c’è anche la possibilità di guardare le gare sul digitale terrestre su TV8.

Venerdì 28 agosto

10.30-11.20 Prove libere 1

15.00-15.45 Prove libere 2

Sabato 29 agosto

9.00-9.20 Prove libere 3

11.00-11.25 Superpole

14.00 Gara-1

Domenica 30 agosto

9.00-9.15 Warm-up

11.00 Superpole race

14.00 Gara-2

Quote GP Aragon 2020

QUOTE SUPERPOLE Snai

Rea, Jonathan 2,50

Redding, Scott 2,50

Sykes, Tom 4,50

Razgatlioglu, Toprak 10

Lowes, Alex 15

Baz, Loris 20

Van Der Mark, Michae 20

Davies, Chaz 25

Rinaldi, Michael Rub 33

Laverty, Eugene 50

Melandri, Marco 50

Haslam, Leon 50

Bautista, Alvaro 50

Gerloff, Garett 50

Caricasulo, Federico 50

Mercado, Leandro 100

Fores, Javier 100

Scheib, Maximilian 100

Takahashi, Takumi 100

Altro 100

QUOTE GARA 1 Snai

Redding, Scott 2,00

Rea, Jonathan 2,50

Razgatlioglu, Toprak 7,50

Davies, Chaz 8,00

Van Der Mark, Michae 12

Baz, Loris 20

Lowes, Alex 20

Rinaldi, Michael Rub 33

Sykes, Tom 50

Haslam, Leon 50

Bautista, Alvaro 50

Laverty, Eugene 75

Gerloff, Garett 75

Mercado, Leandro 100

Fores, Javier 100

Scheib, Maximilian 100

Melandri, Marco 100

Takahashi, Takumi 100

Caricasulo, Federico 100

Altro 100

Pronostici GP Aragon 2020

🏍PRONOSTICI SBK - GP PORTOGALLO 2020 by PANDA

🆓FREE PICK

🏁Pronostici non ancora disponibili...collegati prossimamente...

💎PICK PREMIUM

