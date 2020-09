Pronostici Superbike: 5° Round SBK ancora dal MotorLand di Aragon. Le scommesse sul Gran Premio Pirelli Teruel Round del 6 settembre 2020

Torna in pista la SBK al giro di boa di questa stagione, e torna per la seconda tappa di fila al MotorLand di Aragon col Pirelli Teruel Round dal 4 al 6 settembre.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori sulla Superbike. Segui anche il nostro canale YouTube con MOTOR PICK, il podcast dedicato alle scommesse su F1, MotoGP ed SBK. Aggiorniamo come sempre il rendimento delle nostre scommesse sui motori dal 2016 ad oggi (MotoGP, Formula 1 e Superbike):

Analisi GP Tereul 2020

La SBK corre il GP Teruel 2020: secondo round al Motorland di Aragon con Jonathan Rea che prova la fuga in campionato su Scott Redding. al giro di boa e a questo punto mancano solo quattro round al termine del campionato. Jonathan Rea e Scott Redding sono divisi da 10 punti in favore del Campione del Mondo in carica dopo un ultimo weekend in cui è riuscito a guadagnare complessivamente 6 punti sul suo rivale più accreditato. Rea, dopo un terzo posto in gara-1 alle spalle delle due Ducati Aruba, si è superato nella giornata di domenica imponendosi in entrambe le manche disputate (Superpole Race e gara-2). Il 33enne nord irlandese una striscia ancora aperta di 14 piazzamenti sul podio consecutivi al Motorland da quando è sbarcato alla Kawasaki.

Il centauro più vincente della Superbike ad Alcañiz resta il gallese Chaz Davies con ben sette trionfi totali ottenuti alla guida di BMW e Ducati e anche la settimana scorsa lo abbiamo rivisto in palla con i primi, anche se ha pagato le qualifiche negative.

Discorso diverso per Scott Redding, molto bravo al sabato con una bellissima vittoria in gara-1 per poi perdere nettamente il confronto diretto con Rea nelle due manche domenicali chiudendo addirittura ai piedi del podio in gara-2.

Programma Tv SBK GP Tereul 2020

La diretta televisiva del Mondiale Superbike 2020 è al canale 208 di Sky e c’è anche la possibilità di guardare le gare sul digitale terrestre su TV8.

Venerdì 4 settembre

Ore 10:30 – 11:20 World SBK – FP1

Ore 11:30 – 12:15 World SSP – FP1

Ore 15:00 – 15:45 WorldSBK – FP2

Ore 16:00 – 16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 5 settembre

Ore 09:30 – 09:50 WorldSSP – FP3

Ore 11:00 – 11:25 WorldSBK – Superpole

Ore 11:40 – 12:05 WorldSSP – Superpole

Ore 14:00 WorldSBK – Race 1

Ore 15:15 WorldSSP – Race 1

Domenica 6 settembre

Ore 09:00 – 09:15 WorldSBK – WUP

Ore 09:25 – 09:40 WorldSSP – WUP

Ore 11:00 WorldSBK – Superpole Race

Ore 12:30 WorldSSP – Race 2

Ore 14:00 WorldSBK – Race 2

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 5 settembre

ore 14.00, Superbike, Gara 1, diretta

Domenica 6 settembre

ore 13.00, Superbike, Superpole Race, differita

ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta

Quote GP Tereul 2020

QUOTE SUPERPOLE Snai

Rea, Jonathan 1,65

Sykes, Tom 5,50

Redding, Scott 5,50

Baz, Loris 7,50

Rinaldi, Michael Rub 10

Lowes, Alex 15

Davies, Chaz 20

Bautista, Alvaro 20

Van Der Mark, Michae 20

Haslam, Leon 33

Razgatlioglu, Toprak 50

Fores, Javier 100

Scheib, Maximilian 100

Gerloff, Garett 100

Caricasulo, Federico 100

Laverty, Eugene 150

Melandri, Marco 150

Takahashi, Takumi 250

Altro 100

QUOTE GARA 1 Snai

Rea, Jonathan 1,65

Davies, Chaz 3,25

Redding, Scott 4,50

Bautista, Alvaro 12

Rinaldi, Michael Rub 20

Van Der Mark, Michae 25

Lowes, Alex 25

Razgatlioglu, Toprak 33

Baz, Loris 50

Sykes, Tom 50

Haslam, Leon 50

Gerloff, Garett 75

Fores, Javier 75

Scheib, Maximilian 100

Caricasulo, Federico 100

Laverty, Eugene 150

Melandri, Marco 150

Takahashi, Takumi 250

Altro 100

Pronostici GP Aragon 2020

