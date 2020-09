Pronostici Superbike: 6° Round SBK dal Montmelo. Le scommesse sul Acerbis Catalunya Round del 20 settembre 2020

Per la prima volta la Superbike fa tappa sul circuito del Montmelo a Barcellona, per il Gran Premio della Catalogna 2020.

2020:

Formula 1: 16-27 (-7.41 unità)

MotoGP: 8-14 (-10.97 unità)

Superbike: 5-6 (+4.29 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi GP Catalogna 2020

Torna anche la SBK in Catalogna per la prima volta. A tre GP dal termine del campionato, Jonathan Rea è riuscito a guadagnare un buon margine di 36 punti nei confronti del suo unico vero inseguitore in classifica generale Scott Redding. Il nord irlandese della Kawasaki, autore del miglior tempo assoluto nei test effettuati a Barcellona, è reduce da un brillante doppio appuntamento al MotorLand di Aragon.

Ducati proverà in tutti i modi a contrastare il dominio di Rea, potendo contare su tre piloti competitivi per le posizioni di vertice come Scott Redding, Chaz Davies e Michael Ruben Rinaldi. Quest’ultimo, in forza al team indipendente GoEleven, ha sorpreso tutti nell’ultimo round di Teruel conquistando il primo successo della carriera in gara-1 e poi confermandosi nella top-3 anche in Superpole Race (3°) ed in gara-2 (2° dopo un bel duello con Rea).

Grande attesa infatti per le prestazioni di Yamaha, in difficoltà ad Aragon per le caratteristiche della pista con un solo terzo posto di Michael Van der Mark su 6 gare completate, che dovrebbe tornare protagonista nelle posizioni di vertice in un contesto di gara sulla carta più favorevole. Toprak Razgatlioglu, grande delusione del doppio round al MotorLand, è chiamato dunque al riscatto.

Fari puntati infine sul padrone di casa spagnolo Alvaro Bautista, che proverà a trascinare Honda nella top-3 dopo aver evidenziato un ottimo potenziale specialmente sul passo gara in occasione dei due weekend di gara aragonesi.

Programma Tv SBK GP Catalogna 2020

Tutte le sessioni della tre-giorni catalana saranno visibili in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go e NowTv, mentre sarà possibile seguire in chiaro su TV8 in diretta entrambe le manche tradizionali (gara-1 e gara-2) ed in differita la Superpole Race.

Venerdì 18 settembre

ore 10.30-11.20, Superbike, Prove libere 1, diretta

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2, diretta

ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2, diretta

Sabato 19 settembre

ore 11.00-11.25, Superbike, Superpole, diretta

ore 11.40-12.05, Supersport, Superpole, diretta

ore 12.20-12.40, Supersport 300, Superpole, diretta

ore 14.00, Superbike, Gara 1, diretta

ore 15.15, Supersport, Gara 1, diretta

ore 16.30, Supersport 300, Gara 1, diretta

Domenica 20 settembre

ore 11.00, Superbike, Superpole Race, diretta

ore 12.30, Supersport, Gara 2, diretta

ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta

ore 15.15, Supersport 300, Gara 2, diretta

Quote GP Catalogna 2020

QUOTE SUPERPOLE Snai

Rea, Jonathan 1,75

Redding, Scott 3,00

Sykes, Tom 4,50

Rinaldi, Michael Rub 15

Lowes, Alex 15

Razgatlioglu, Toprak 20

Van Der Mark, Michae 25

Davies, Chaz 25

Bautista, Alvaro 25

Baz, Loris 33

Laverty, Eugene 50

Haslam, Leon 50

Scheib, Maximilian 100

Fores, Javier 100

Caricasulo, Federico 100

Gerloff, Garett 100

Cavalieri, Samuele 150

Altro 100

QUOTE GARA 1 Snai

Rea, Jonathan 1,50

Redding, Scott 2,50

Razgatlioglu, Toprak 10

Lowes, Alex 12

Van Der Mark, Michae 20

Davies, Chaz 20

Rinaldi, Michael Rub 25

Sykes, Tom 33

Bautista, Alvaro 33

Haslam, Leon 50

Baz, Loris 50

Gerloff, Garett 100

Scheib, Maximilian 100

Laverty, Eugene 100

Fores, Javier 100

Caricasulo, Federico 100

Cavalieri, Samuele 250

Altro 100

