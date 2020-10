Pronostici Superbike: 7° Round SBK da Magny-Cours. Le scommesse sul GP Francia del 4 ottobre 2020

Questa settimana c'è solo la Superbike col GP Francia 2020 da Magny-Cours, sede del settimo e penultimo round stagionale del Mondiale Superbike 2020.

2020:

Formula 1: 16-27 (-7.41 unità)

MotoGP: 9-16 (-13.14 unità)

Superbike: 5-6 (+4.29 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi GP Francia 2020

Come succede dal 2017, il GP Francia potrebbe assegnare nuovamente il titolo mondiale visto che Jonathan Rea ha a disposizione infatti il primo match point iridato dell’anno, frutto di 51 punti di vantaggio per il centauro della Kawasaki nei confronti di Scott Redding, unico suo inseguitore con ancora qualche piccola speranza.

Con il trionfo di gara-1 a Barcellona, il 33enne nativo di Ballymena si è portato a quota 97 successi in carriera. A Jonathan Rea piace questo circuito dove è salito sul podio nelle ultime cinque manche consecutive disputate con un bottino complessivo di sei vittorie (record assoluto a Magny-Cours). Ecco le dichiarazioni di Rea: "Magny-Cours è una pista dove ho dei ricordi speciali. Recentemente è stata riasfaltata, quindi dovremo fare attenzione a questo aspetto. Troveremo delle condizioni più fresche rispetto a quanto visto per tutto il resto del campionato. C’è sempre la possibilità che si corra sul bagnato".

Proprio il meteo potrebbe rappresentare una variabile importante visto che le chance di gara bagnata ci sono eccome. Per la Ducati però i problemi sono altri. Scott Redding non ha mai gareggiato ufficialmente a Magny-Cours, anche se la moto di Borgo Panigale si adatta bene alle caratteristiche di una pista abbastanza stop and go.

Alle loro spalle grande bagarre per il podio ma anche per il 3° posto nel mondiale piloti, attualmente in mano Chaz Davies, grazie alla vittoria di gara-2 in Catalogna, con 10 punti di vantaggio sull’olandese Michael Van der Mark (Yamaha), 31 sul turco Toprak Razgatlioglu (due volte vincitore in Francia nel 2019, ma la sua presenza è ancora incerta causa trauma al petto rimediato a Barcellona), 43 sul britannico Alex Lowes (Kawasaki) e 44 sull’italiano Michael Ruben Rinaldi (Team GoEleven). L'italiano è uno dei piloti del momento in questo finale di stagione e cerca di guadagnarsi la promozione nel team ufficiale Ducati al posto di Davies per il 2021.

Programma Tv SBK GP Francia 2020

Tutte le sessioni della tre-giorni catalana saranno visibili in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go e NowTv, e sarà possibile seguire in chiaro anche su TV8.

Venerdì 2 ottobre

ore 10.30-11.20, Superbike, Prove libere 1, diretta

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2, diretta

Sabato 3 ottobre

ore 11.00-11.25, Superbike, Superpole, diretta (anche su Eurosport 1)

ore 14.00, Superbike, Gara 1, diretta

Domenica 4 ottobre

ore 11.00, Superbike, Superpole Race, diretta

ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta

Quote GP Francia 2020

QUOTE SUPERPOLE Snai

Rea, Jonathan 1,75

Redding, Scott 6,50

Sykes, Tom 6,50

Razgatlioglu, Toprak 7,50

Lowes, Alex 7,50

Baz, Loris 7,50

Van Der Mark, Michae 10

Rinaldi, Michael Rub 20

Davies, Chaz 25

Bautista, Alvaro 25

Haslam, Leon 33

Gerloff, Garett 33

Laverty, Eugene 50

Caricasulo, Federico 75

Fores, Javier 100

Altro 75

QUOTE GARA 1 Snai

Rea, Jonathan 1,75

Redding, Scott 4,50

Razgatlioglu, Toprak 5,50

Van Der Mark, Michae 7,50

Lowes, Alex 10

Rinaldi, Michael Rub 10

Davies, Chaz 12

Baz, Loris 20

Bautista, Alvaro 20

Gerloff, Garett 33

Sykes, Tom 33

Haslam, Leon 50

Laverty, Eugene 75

Caricasulo, Federico 100

Fores, Javier 100

Altro 100

Pronostici GP Francia 2020

