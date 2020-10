Pronostici Superbike: 8° Round SBK, si torna in Portogallo. Le scommesse sul GP Estoril del 18 ottobre 2020

Il Wsbk torna sul circuito portoghese dell'Estoril dopo 27 anni e a Jonathan Rea bastano 3 punti per laurearsi ancora una volta campione Superbike con Kawasaki, oltre alla vittoria numero 100 che potrebbe arrivare proprio all'ultimo GP del mondiale 2020 di SBK.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori sulla Superbike.

2020:

Formula 1: 18-30 (-8.03 unità)

MotoGP: 10-18 (-16.14 unità)

Superbike: 5-8 (+0.29 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità



Analisi GP Estoril 2020

A Magny-Cours è stato un weekend di pioggia che ha comunque permesso a Scott Redding (Ducati) di ritardare la festa del 6° titolo mondiale e della vittoria n.100 in carriera in Superbike di Jonathan Rea (Kawasaki) che ha comunque un margine di 59 punti sul ducatista che si è aggiudicato gara 2 in Francia dopo le prime 2 vittorie del britannico. Queste le parole di Jonathan Rea: "Il Mondiale è ancora aperto, ma Scott dovrà vincere tre gare per puntare al Mondiale, mentre a me bastano tre punti per il titolo. Estoril è una pista nuova, potrebbe adattarsi bene alla Kawasaki".

Occhio alle seconde guide Alex Lowes (Kawasaki) e Chaz Davies (Ducati) che potrebbero essere determinanti all’Estoril dove la Superbike torna dopo 27 anni. Il circuito portoghese ha ospitato le derivate di serie nel 1988 e nel 1993: ora dovrà prepararsi all’ ultimo atto di una stagione difficile causa pandemia.

Michael Van Der Mark (Yamaha) ha raccolto un podio in Francia e si trova al 4° posto nella classifica mondiale, con un buon margine proprio su Lowes che se la gioca con Toprak Razgatlioglu (Yamaha), sparito dai piani nella seconda parte di stagione. Chissà che l'aria lusitana non faccia bene al turco. La SBK ha già corso in Portogallo nel 2020, a Portiamo, con doppio 2° posto in Superpole Race e Gara 2 per Toprak.

Riflettori puntati sul mercato per il prossimo anno 2021 con le big che hanno praticamente confermato le proprie lineup dopo la promozione di Andrea Locatelli che nel Mondiale Superbike 2021 correrà con il team ufficiale Pata Yamaha e c'è anche la promozione anche di Michael Ruben Rinaldi, protagonista di un gran 2020 e che nel 2021 sarà nel team ufficiale ducati al posto di Chaz Davies.

Yamaha ha comunicato la line-up piloti anche del Team GRT. L’americano Garrett Gerloff si è guadagnato la riconferma. Niente da fare per Federico Caricasulo che verrà rimpiazzato dal giapponese Kohta Nozane dopo una sola stagione nella massima categoria delle derivate di serie. Sul fronte Kawasaki nel Team Puccetti punta su Lucas Mahias che prenderà il posto di Xavi Fores.

Programma Tv SBK GP Estoril 2020

Il GP d’Estoril per quanto riguarda il Mondiale Superbike sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport ma anche su TV8 per il gran finale di stagione in diretta.

Venerdì 16 ottobre

09:00-09:30 WorldSSP300 – FP1A

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1B

10:30-11:20 WorldSBK – FP1

11:30-12:15 WorldSSP – FP1

13:30-14:00 WorldSSP300 – FP2A

14:15-14:45 WorldSSP300 – FP2B

15:00-15:50 WorldSBK – FP2

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 17 ottobre

09:00-09:20WorldSBK – FP3

09:30-09:50WorldSSP – FP3

10:00-10:15WorldSSP300 – FP3A

10:25-10:40WorldSSP300 – FP3B

11:00-11:25WorldSBK – Superpole

11:40-12:05WorldSSP – Superpole

12:20-12:35WorldSSP300 – Superpole

13:00 WorldSSP300 – Last Chance Race

14:00 WorldSBK – Race 1

15:15 WorldSSP – Race

16:30 WorldSSP300 – Race

Domenica 18 ottobre

09:00-09:15 WorldSBK – warm up

09:25-09:40 WorldSSP – warm up

09:50-10:05 WorldSSP300 – warm up

11:00 WorldSBK – Superpole Race

12:30 WorldSSP – Race 2

14:00 WorldSBK – Race 2

15:15 WorldSSP300 – Race 2

Quote GP Estoril 2020

QUOTE SUPERPOLE Snai

Rea, Jonathan 1,75

Redding, Scott 5,50

Sykes, Tom 5,50

Rinaldi, Michael Rub 7,50

Razgatlioglu, Toprak 12

Van Der Mark, Michae 15

Lowes, Alex 15

Baz, Loris 20

Bautista, Alvaro 20

Gerloff, Garett 25

Davies, Chaz 25

Laverty, Eugene 50

Haslam, Leon 50

Folger, Jonas 50

Fores, Javier 100

Caricasulo, Federico 100

Mercado, Leandro 100

Altro 100

QUOTE GARA 1 Snai

Rea, Jonathan 1,75

Redding, Scott 4,50

Razgatlioglu, Toprak 7,50

Van Der Mark, Michae 7,50

Davies, Chaz 7,50

Rinaldi, Michael Rub 10

Lowes, Alex 15

Bautista, Alvaro 25

Baz, Loris 33

Sykes, Tom 33

Gerloff, Garett 33

Haslam, Leon 50

Folger, Jonas 75

Laverty, Eugene 100

Fores, Javier 100

Caricasulo, Federico 100

Mercado, Leandro 100

Altro 100

Pronostici GP Estoril 2020

