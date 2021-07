Scommesse Olimpiadi Tokyo 2020: medagliere dominato dal Team USA @1.10 secondo le quote, segue la Cina. Italia @300 volte la posta, stimate 33.5 medaglie per gli azzurri

E' un momento speciale per la nostra nazione nello sport dopo la finale di Berrettini a Wimbledon e la vittoria della nazionale italiana agli europei, ma per le Olimpiadi di Tokyo al via tra pochi giorni, le cose cambiano, almeno nel medagliere dove a dominare sono gli americani che staccano tutti, Cina inclusa.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Medagliere Tokyo 2020

Dopo un anno di slittamento, dubbi sullo svolgimento, e porte chiuse, alla fine i Giochi Olimpici si faranno. Iniziamo una serie di articoli con analisi e quote antepost per le Olimpiadi di Tokyo 2020, e iniziamo ovviamente da medagliere.

I bookmakers non hanno dubbi, gli USA sono la nazione da battere, in micro quota @1.10 per vincere il medagliere, ovvero per essere la nazione che porterà a casa più medaglie tra tutti i giochi. Segue la Cina che però è molto lontana @7.50 volte la posta, per non parlare dei padroni di casa del Giappone @20, che però si tengono alle spalle la Russia. Molto indietro l'Italia. Vincere il medagliere è un impresa quasi impossibile e lo vediamo anche dalle quote enormi @300.

Medagliere Tokyo 2020

Usa 1,10

Cina 7,50

Giappone 20

Roc - Russia 35

Regno Unito 75

Australia 150

Germania 150

Olanda 150

Francia 250

Italia 300

Altro 75

SNAI ha messo l'Italia in testa a testa con la Francia nel medagliere, e anche qui gli atleti azzurri sono sfavoriti @2.25 contro i cugini d'oltre alpe. La stima delle medaglie che potrà vincere l'Italia è a 33.5 con l'Over che si gioca @1.75. Pensate che in questa scommessa la linea O/U delle medaglie americane è a 111.5, e l'Over è anche l'opzione favorita @1.65.

Per quanto riguarda gli Ori, l'Italia viaggia su una linea O/U di 9.5. Una doppia cifra di medaglie d'oro agli atleti italiani si gioca @1.85. Facendo sempre il paragone con gli States, gli atleti americani hanno una linea O/U di 44.5 Ori, la Cina è indietro a 37.5.

Testa A Testa Medagliere Tokyo 2020

T/T Canada - Brasile 1,85 1,85

T/T Francia - Italia 1,57 2,25

T/T Polonia - Belgio 1,55 2,30

T/T Regno Unito - Australia 1,50 2,40

T/T Spagna - Ungheria 1,85 1,85

T/T Sudcorea - Nuova Zelanda 1,25 3,50

T/T Svezia - Norvegia 1,65 2,10

T/T Usa - Cina 1,07 7,00