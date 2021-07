Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: CALCIO, il Brasile con Dani Alves e la Spagna di Asensio sono le favorite per l'oro. Nel Calcio femminile tutte ad inseguire gli USA

Il Calcio ha sempre un pò snobbato i giochi olimpici, ma ci sarà da divertirsi con alcuni fuori quota di peso nel torneo maschile dove sono favoriti Brasile e Spagna. Da non sottovalutare il torneo femminile dove sono tutte ad inseguire gli USA di Megan Rapinoe e Crystal Dunn.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Calcio Maschile, Brasile e Spagna favorite per l'oro, segue la Francia

16 nazionali Under 23 qualifiche (l'Italia non ce l'ha fatta) si sfideranno per l'oro ai giochi olimpici, con la possibilità di inserire 3 fuori quota. Si trovano nomi interessanti come Dani Alves per il Brasile e Asensio nella Spagna che guarda caso sono anche le due nazionali favorite per la vittoria finale, appaite @3.50. Più staccata la Francia che porta Florian Thauvin e potrebbe fare da terzo incomodo @6 di quota. Poco più staccata l'Argentina @7 che porta solo Jeremias Ledesma come fuori quota. Con i padroni di casa del Giappone e con la Germania si sale in doppia cifra @10 volte la posta.

Le formazioni sono divise in 4 gironi all'italiana da 4 squadre. Il girone B sembra terra di conquista visto che potenzialmente possono vincerlo tutti e sulla carta è quello con meno qualità. La corea del Sud e la Romania sono favorite @3.25, ma possono dire la loro anche Nuova Zelanda @5 e Hoduras @6.

Il calcio d'inizio lo daranno Egitto-Spagna alle 0.30 di mattina (orario italiano) del 22 luglio con gli iberici favoriti @1.28. Trovi il PROGRAMMA COMPLETO dei Giochi Olimpici QUI.

Calcio Maschile Tokyo 2020

Brasile 3,50

Spagna 3,50

Francia 6,00

Argentina 7,00

Giappone 10

Germania 10

Messico 25

Corea Del Sud 33

Romania 33

Costa D Avorio 50

Egitto 100

Nuova Zelanda 100

Honduras 100

Australia 150

Arabia Saudita 200

Sudafrica 250

Gruppo A Tokyo 2020

Francia 1,90

Giappone 3,00

Messico 5,00

Sudafrica 15

Gruppo B Tokyo 2020

Corea Del Sud 2,25

Romania 3,25

Nuova Zelanda 5,50

Honduras 6,00



Gruppo C Tokyo 2020

Spagna 1,60

Argentina 3,25

Egitto 10

Australia 12

Gruppo D Tokyo 2020

Brasile 1,70

Germania 2,75

Costa Davorio 10

Arabia Saudita 15

Calcio Femminile, Megan Rapinoe e Crystal Dunn guidano il Team USA

Sono 12 le squadre femminili ad affrontarsi, divise in 3 gironi. La nazionale da battere è ovviamente quella degli USA @1.95 che, guidata da Megan Rapinoe e Crystal Dunn, va a caccia del 5° oro olimpico dopo la vittoria dell’ultima Coppa del Mondo. Proverà a dargli fastidio l'Olanda molto staccata in quota @6.50 ma con un asso nella manica, Vivianne Miedema, e finalista dei Mondiali del 2019.

Al terzo posto troviamo il Regno Unito @7,50 di Ellen White ma occhio a sottovalutare il Brasile @12 di Debinha e Marta, sempre presente dal 1996 ai giochi olimpici. Stessa quota anche per la Svezia che ha già eliminato a sorpresa gli Stati Uniti ai quarti di finale dei Giochi di Rio 2016, per il Giappone padrone di casa che nel 2012 conquistò un argento.

Il torneo inizia il 21 luglio alle ore 9.30 con Regno Unito-Cile. Le britanniche sono favorite @1.12 mentre il successo delle cilene, al loro esordio alle Olimpiadi, è offerto addirittura @22 volte la posta (pareggio @7.25). Si scommette su una partita con molti gol visto che SNAI propone l'Over 2.5 @1.65, ma tutti dalle inglesi visto che il Gol SI @3.75 esclude una rete cilena. Trovi il PROGRAMMA COMPLETO dei Giochi Olimpici QUI.

Calcio Femminile Tokyo 2020

Usa 1,75

Olanda 6,50

Regno Unito 7,50

Brasile 12

Svezia 12

Giappone 12

Australia 25

Canada 25

Cina 75

Nuova Zelanda 100

Zambia 100

Cile 250

13:00 Gruppo E Tokyo 2020

Regno Unito 1,75

Giappone 2,75

Canada 5,50

Cile 75

Gruppo F Tokyo 2020

Olanda 1,75

Brasile 2,75

Cina 7,50

Zambia 20

Gruppo G Tokyo 2020

Stati Uniti 1,30

Svezia 5,00

Australia 7,50

Nuova Zelanda 33