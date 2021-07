Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: BASKET, il Team USA si presenta male ma è la squadra da battere. Impresa azzurra @40 di quota. Anche nella pallacanestro femminile dominano gli Stati Uniti

Quando si parla di Basket alle Olimpiadi è ovvio pensare al dominio degli Stati Uniti. Il Team USA si presenta però dopo due sconfitte inattese nella preparazione dei giochi olimpici dove si è qualificata a sorpresa anche l'Italia. Pure nel femminile è dominio degli Stati Uniti.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Basket: Team USA dominante sia nel maschile che nel femminile

Il 25 luglio inizia il torneo di Basket Maschile, appuntamento che vede gli Stati Uniti @1.15 aprire coi favori del pronostico anche se gli americani arrivano da 2 prove quanto meno sorprendenti, in male, nella preparazione, in particolare la sconfitta contro la Nigeria.

I nigeriani saranno nostri avversari nel girone B, assieme all'altra grande sorpresa che ha di recente battuto il Team USA, l'Australia. Gli azzurri tornano a giocarsi l'oro nel torneo di pallacanestro 17 anni dopo, e hanno già sorpreso il mondo eliminando la Serbia, medaglia d’argento a Rio 2016. I campioni in carica sono ovviamente gli americani che hanno sempre vinto l'oro, tranne nel 2004 quando il titolo andò all'Argentina. Un miracolo azzurro paga @40 volte la posta per l'oro, ma è alta anche la quota per il podio, quindi per una medaglia qualsiasi, in quota @6.

A dare il via alla competizione, nella notte del 25 luglio (ore 03.00 italiane) saranno Iran-Repubblica Ceca, e a seguire toccherà subito all'Italia favorita @1.47 contro la Germania (linea handicap di -4.5 punti, linea O/U a 158.5 punti totali). L'appuntamento più interessante è quello delle ore 14, Francia-USA. Gli americani sono favoriti con -15.5 punti di handicap, ma attenzione ai transalpini.

Basket Maschile Tokyo 2020

Usa 1,15

Spagna 6,50

Francia 10

Australia 15

Slovenia 25

Nigeria 33

Argentina 40

Italia 40

Germania 100

Rep. Ceca 100

Iran 500

Giappone 1.000

Stesso copione anche per quanto riguarda il Basket Femminile, anzi in questo caso l'oro alle ragazze del Team USA scende ulteriormente alla micro quota di @1.10 mentre la prima avversaria, l'Australia, è lontana @10, per non parlare della Francia @15 e della Serbia, qui presente, ma @25 volte la posta.

Il torneo inizierà la mattina del 26 luglio alle ore 10 italiane con Serbia-Canada e le serbe leggermente favorite (-1,5 punti di handicap, quota @1.73 su SNAI per la vittoria testa a testa). Le americane cercheranno di vendicare i colleghi uomini all'esordio in Nigeria-USA, e qui i favori che i bookmakers danno alle atlete statunitensi è enorme (-31.5 punti di handicap).

Basket Femminile Tokyo 2020

Usa 1,10

Australia 10

Francia 15

Serbia 25

Spagna 25

Belgio 33

Canada 33

Cina 100

Giappone 100

Nigeria 150

Sud Corea 250

Portorico 500

