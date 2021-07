Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: VOLLEY, sia nel maschile che nel femminile l'Italia può puntare a una medaglia, anche d'oro!

E' da sempre uno dei tornei più sentiti e seguiti, parliamo del Volley alle Olimpiadi. Nella Pallavolo Maschile ci sono le corazzate Polonia e Brasile da battere per gli azzurri, mentre nel femminile l'Italia del Volley se la vedrà con Cina e USA di poco avanti nelle quote antepost. C'è comunque la concreta possibilità dio giocarsi almeno una medaglia, sia in campo maschile che in quello femminile.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Antepost Pallavolo Maschile e Femminile

Tra i tornei più seguiti c'è quello che porta all'oro olimpico per la Pallavolo. Nel volley maschile la Polonia si presenta da Campione del Mondo e da favorita @3.00 e punta alla vittoria trascinata dal fuoriclasse Wilfredo Leon. Il Brasile sarà il principale avversario @4 per una squadra che difende il titolo conquistato cinque anni fa in casa e punta a un nuovo exploit con Bruninho, Leal, Wallace e Lucarelli pronti a fare la differenza.

Gli USA @6.50 fanno sempre paura con la diagonale Christenson-Anderson, e hanno la stessa quota della Francia di Earvin Ngapeth, della Russia di Maxim Mikhaylov e anche della nostra Italia che insegue il podio dopo l’argento di Rio 2016 e ha i mezzi per farcela trascinata dal tridente composto da Simone Giannelli, Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena. Secondo le quote una medaglia è alla portata degli azzurri visto che il piazzamento sul podio da parte dell'Italia è quotato @2.00.

Il torneo inizierà alle 2 di notte del 24 luglio e ad aprire le danze saranno proprio i nostri in Italia-Canada. Gli azzurri sono favoriti con quota simbolica @1.10. Il big match è quello delle ore 14.45 con USA-Francia e le quote in equilibrio con i transalpini di poco favoriti @1.80 sugli statunitensi @1.87.

Volley Maschile Tokyo 2020

Polonia 3,00

Brasile 4,00

Francia 5,00

Italia 6,50

Roc - Russia 6,50

Usa 6,50

Iran 33

Argentina 50

Canada 66

Giappone 75

Venezuela 1.000

Tunisia 2.000

Piazz Podio Tokyo 2020

Argentina Piazzato Sul Podio S/N 15 1,00

Brasile Piazzato Sul Podio S/N 1,55 1,00

Canada Piazzato Sul Podio S/N 18 1,00

Francia Piazzato Sul Podio S/N 1,75 1,00

Giappone Piazzato Sul Podio S/N 20 1,00

Iran Piazzato Sul Podio S/N 10 1,00

Italia Piazzato Sul Podio S/N 2,00 1,00

Polonia Piazzato Sul Podio S/N 1,50 1,00

Roc - Russia Piazzato Sul Podio S/N 2,00 1,00

Tunisia Piazzato Sul Podio S/N 500 1,00

Usa Piazzato Sul Podio S/N 2,00 1,00

Venezuela Piazzato Sul Podio S/N 250 1,00

Anche nel Volley Femminile l'Italia si presenterà all’appuntamento per essere protagonista. Le donne sono tra le grandi favorite della vigilia @4 di quota. Paola Egonu e compagne vanno a caccia della medaglia, puntando al metallo più prezioso. Le azzurre dovranno vedersela con Cina e USA che sono le favorite @3.50, ma attenzione anche alla Serbia @5 e al Brasile @7.50. Più difficile il cammino delle padrone di casa del Giappone @25. Snobbata la Russia @33, alla pari con la Turchia.

Il torneo di pallavolo femminile prenderà il via alle 2 di notte del 25 luglio con la sfida inaugurale che anche in questo caso vede in campo la nostra nazionale che testerà subito il reale valore delle russe molto limitate in questi giochi olimpici in Russia-Italia. I bookmakers non hanno dubbi, Italia favorita @1.08.

Volley Femminile Tokyo 2020

Cina 3,50

Usa 3,50

Italia 4,00

Serbia 5,00

Brasile 7,50

Giappone 25

Roc - Russia 33

Turchia 33

Rep. Dominicana 75

Sud Corea 200

Argentina 1.000

Kenya 2.000