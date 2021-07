Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: TENNIS, sei italiani in campo ma i grandi favoriti sono Novak Djokovic e Ashleigh Barty

La pallina gialla più famosa del mondo aprirà le danze alle olimpiadi di Tokyo a partire da sabato 24 luglio fino a domenica 1 agosto: gli atleti in corsa per il medagliere saranno 64 per il singolare, quelli dei doppi da 32 coppie, quello del doppio misto da 16 e si affronteranno in tutte le occasioni (finale maschile a parte) al meglio dei tre set.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Antepost Tennis

Jannik Sinner ha comunicato già da tempo il suo forfait, mentre l’ultima notizia dell’infortunio dell’altro italiano, Matteo Berrettini, porta a 6 il numero di italiani presenti: Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Sara Errani gli azzurri presenti.

Sono 86 invece i tennisti per genere per tutte e cinque le competizioni (maschile, femminile, doppio maschile e femminile e doppio misto). Dall'elenco abbiamo dovuto togliere anche la statunitense Cori Gauff. La 17enne americana, numero 25 al mondo, è risultata positiva al Covid 19.

Qui sotto l’elenco delle quote ANTEPOST VINCENTE maschile e femminile (fonte EUROBET).

ATP

1 Novak Djokovic (Serbia) 1.60

2 Daniil Medvedev (ROC) 4.00

3 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6.50

4 Alexander Zverev (Germania) 6.50

5 Andrey Rublev (ROC) 13.00

6 Diego Schwartzman (Argentina) 31.00

7 Pablo Carreño Busta (Spagna) 41.00

8 Gaël Monfils (Francia) 51.00

ALTRO: 11.00

WTA

1 Ashleigh Barty (Australia) 6.00

2 Naomi Osaka (Giappone) 3.50

3 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 11.00

4 Elina Svitolina (Ucraina) 21.00

5 Iga Świątek (Polonia) 11.00

6 Karolína Plíšková (Repubblica Ceca) 21.00

7 Petra Kvitová (Repubblica Ceca) 16.00

8 Belinda Bencic (Svizzera) 26.00

