Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: BASEBALL, padroni di casa favoriti su USA e Corea del Sud. Testa a testa Giappone-USA pure nel SOFTBALL dove c'è anche l'Italia

Uno dei primi tornei ad iniziare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è quello di Softball dove per l'oro se la giocano Giappone e USA, ma nel femminile torna anche la nostra Italia, assente invece nel torneo di Baseball dove a dominare le lavagne c'è il Giappone padrone di casa.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Antepost Baseball

Il torneo di softball è in programma dal 21 al 27 luglio, mentre quello di baseball si terrà dal 28 luglio al 7 agosto. Nel baseball sono qualificate Giappone, Israele, Messico, Corea del Sud, Stati Uniti e Repubblica Dominicana. Nel gruppo A si sfidano Giappone, Messico e Repubblica Dominicana mentre nel gruppo B sono inserite Corea del Sud, Israele e Messico.

Si giocherà in due diversi impianti: il Fukushima Azuma Baseball Stadium e il Yokohama Stadium. In entrambi i tornei sono sei le squadre partecipanti. Nel baseball, inizialmente ci saranno due gironi all'italiana da tre, con gare di sola andata. Qui si determinerà la griglia per la fase successiva, quella del cosiddetto knock out. Una fase a doppia eliminazione, dove una squadra smetterà di concorrere per la vittoria finale solo dopo aver perso due partite. Le ultime due squadre rimaste si sfideranno per l'oro.

CALENDARIO BASEBALL

28 luglio - fase a gironi: Repubblica Dominicana-Giappone

29 luglio - fase a gironi: Israele-Corea del Sud

30 luglio - fase a gironi: Messico-Repubblica-Dominicana e Stati Uniti-Israele

31 luglio - fase a gironi: Giappone-Messico e Corea del Sud-Stati Uniti

1° agosto - fase knock out

2 agosto - fase knock out

3 agosto - fase knock out

4 agosto - fase knock out

5 agosto - fase knock out

7 agosto - Finali

QUOTE ANTEPOST BASEBALL TOKYO 2020

Japan 2,75

Sud Corea 4,00

Usa 4,00

Dominican Republic 5,00

Mexico 6,50

Israel 15

PICK: Il Baseball mancava alle Olimpiadi dal 2008 quando vinse la Corea del Sud, tra le favorite per l'oro anche nel 2021, dove sono però i padroni di casa del Giappone a prendersi un pò di vantaggio. In quel 2008 gli USA si presero solo il bronzo (dopo l'oro del 2000 a Sydney), e anche per questa edizione i big sono tutti impegnati in major league (i pitcher di riferimento saranno Edwin Jackson e Scott Kazmir, non certamente deGrom) mentre il Giappone può contare su giocatori che abbiamo visto impegnati ad alti livelli anche in MLB (Masahiro Tanaka su tutti) ma anche la NBP è una lega importante, forse la più importante dopo la MLB. Attenzione al Messico che però ha registrato alcuni contagi nel proprio poster. Seguiamo le linee e consigliamo GIAPPONE VINCENTE @2.75. Dal 1992 ad oggi i giapponesi non hanno mai vinto l'oro nel Baseball che è sport nazionale, ma hanno incassato un paio di medaglie di bronzo e un argento, e di recente hanno vinto le World Baseball Classic 2019.

Quote Antepost Softball

Per quanto riguarda il softball si sfidano Giappone, Stati Uniti, Messico, Canada, Australia e Italia. C'è un girone all'italiana con tutte le squadre in corsa, dove ognuna gioca contro tutte le altre. Le prime due classificate si giocano poi l'oro, terza e quarta il bronzo.

Dopo un’assenza di tredici anni torna il softball alle Olimpiadi e sarà il primo sport a prendere il via a Tokyo 2020. Tra le candidate all’oro c'è anche l’Italia, di ritorno alle Olimpiadi dopo l’ultima apparizione di Atene 2004. Nonostante il fresco titolo di campionesse d’Europa, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, le azzurre sono però l’ultima favorita del lotto e la loro vittoria si trova in quota @33.

Come al solito, a giocarsi il gradino più alto del podio ci saranno Usa e Giappone. Il successo statunitense si gioca @1,50 mentre il successo delle padrone di casa e campionesse olimpiche in carica vale @3 volte la posta. Una sorpresa potrebbe essere rappresentata dal Canada la cui vittoria vale @7,50 volte la posta, più indietro secondo i bookie si trovano invece Messico, in quota @16 e Australia, sempre a medaglia in ogni Olimpiade, in quota @25.

CALENDARIO SOFTBALL

21 luglio - fase a gironi: Australia-Giappone, Italia-Stati Uniti, Messico-Canada

22 luglio - fase a gironi: Stati Uniti-Canada, Messico-Giappone, Italia-Australia

24 luglio - fase a gironi: Australia-Canada, Stati Uniti-Messico, Giappone-Italia

25 luglio - fase a gironi: Australia-Stati Uniti, Canada-Giappone, Italia-Messico

26 luglio - fase a gironi: Giappone-Stati Uniti, Canada-Italia, Messico-Australia

27 luglio - finale bronzo e finale oro