L'Atletica Leggera fa sempre la parte del leone ai Giochi Olimpici. Andiamo a vedere le prime quote su Tokyo 2020, con un occhio di riguardo sul Salto in Alto dove l'Italia può sognare con Gianmarco Tamberi, anche per l'oro, su cui abbiamo puntato anche noi.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Antepost Atletica Leggera Maschile

Tra i 76 azzurri impegnati nelle competizioni di atletica, ci saranno Davide Re nei 400 metri, Yassine Rachik, Daniele Meucci e Sara Dossena impegnati nella staffetta anche se al momento le quote su queste specialità non sono ancora disponibili (seguiranno aggiornamenti con articoli dedicati alle corse podistiche).

Nel Maschile la prima medaglia assegnata il 31 luglio sarà quella del Lancio del Disco dove domina Daniel Stahl @1.50 su Kristjan Che @4.50. Per il bronzo occhio a Andrius Gadzius e Lukas Weisshaidinger entrambi @11 volte la posta.

Nel Salto in Alto abbiamo Mikhail Akimenko, Essa Mutaz Barshim, Juvaughn Harrison, Ilya Ivanyuk e Maksim Nedasekau tutti @6.50, ma subito dietro c'è il nostro Gianmarco Tamberi @7.50, poi si sale @16 con Django Lovett. Tamberi è stato sfortunato con qualche infortunio negli ultimi anni, ma rimane uno dei talenti azzurri migliori. L'oro è possibile, ma ancora più possibile è la vittoria almeno di una medaglia, giocata che potete fare su EUROBET. Consigliamo quindi GIANMARCO TAMBERI MEDAGLIA SALTO IN ALTO @1.65.

Il 3 agosto c'è il Salto con l'Asta dove l'oro sembra già al collo di Armand Duplantis @1.10 che stacca Sam Kendricks @9 e Renaud Lavillenie @14.

Il 4 agosto tocca al Lancio del Martello dove i giochi sono più aperti con Pawel Fajdek @2.10, Rudy Winkler @3.50 e Wojciech Nowicki @5,50, i tre che dovrebbero vincere la medaglia, ma di che metallo è tutto da capire.

Il 5 agosto c'è il Salto Triplo con Palo Pedro Pichardo @2.75 favoriti alla pari con Fabrice Hugues Zango @2.75 e su Will Claye @5.50. Le speranze azzurre sono riposte su Andrea Dallavalle @18.

Lo stesso giorno sarà assegnato anche l'oro nel Getto del peso dove Ryan Crouser @1.35 stacca tutti, ad iniziare da Joe Kovacks @6.50 che però almeno una medaglia dovrebbe vincerla, e ci proverà anche Tom Walsh @7.50. Per l'Italia molto indietro Leonardo Fabbri @65.

Il 7 agosto infine c'è il Lancio del Giavellotto con Johannes Vetter @1.15 a farla da padrone. Dietro giochi aperti per le altre due medaglie, con Marcin Krukowsi e Gershon Walcott in prima fila, ma entrambi @11 volte la posta per l'oro.

Quote Antepost Atletica Leggera Femminile

Passiamo al Femminile che invece inizierà al contrario dal Lancio del Peso l'1 agosto, con Gong Lijiao @1.30 la grande favorita su Jessica Ramsey @6 e su Raven Saunders @9.

Lo stesso giorno c'è il Salto Triplo dominato da Yulimar Rojas @1.15 su Shanieka Ricketts Thomas @7.50.

Il 2 agosto tocca al Lancio del Disco con un testa a testa tra Yamie Perez e Sandra Perkovic entrambe @3, ma si potrebbero inserire anche Jolinde Van Kinken @4, e Valarie Allman @5.

Il 3 agosto nel Lancio del Martello Deanna Price @1.40 stacca tutte, ad iniziare da Anita Wlodarczyk @5 e Brooke Andersen @6.

Il 5 agosto abbiamo il Salto con l'Asta e anche qui i giochi sono aperti con Anzhelika Sidorova @3, Katie Nageotte @4, Holly Bradshaw @6, Sandi Morris @6 e Katerina Stefanidi sempre @6 volte la posta.

Il 6 agosto abbiamo il Lancio del Giavellotto con Lyu Huihui @3.50 che se la giocherà con Maria Andreiczyck e Christin Hussong @4.50. Più staccate Liu Shiyng @6.50 e Maggie Malone @7.50 che però potranno dire la loro.

Si chiude il 7 agosto con il Salto in Alto dove Yaroslavl Mahuchikh @1.65 è favorita su Vashti Cunningham @3,50 e Mariya Lasitskene @7.

Quote Antepost Pentathlon moderno

Nel pentathlon moderno ci saranno due donne a rappresentare l’Italia: Elena Micheli e Alice Sotero, anche se entrambe sono molto indietro in quota per l'oro con la Micheli @16 e la Sotero @36 volte la posta. Due favorite entrambe @4.50 di quota, la Asadauskaite e la French mentre la Gulyas è più staccata @6.