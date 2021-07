Il Nuoto (inserendo anche nuoto sincronizzato e tuffi) è da sempre una categoria speciale per l'Italia. Andiamo a vedere le prime quote e i favoriti sia nel maschile che nel femminile per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Antepost Nuoto Maschile

Grosse soddisfazioni sono attese dal nuoto con Gregorio Paltrinieri @3,00 grande favorito negli 800 metri stile libero. L'avversario principale del nuotatore carpigiano sarà Romanchuk che si gioca anche lui @3, ma attenzione anche a McLoughlin @4. Qui abbiamo anche Gabriele Detti staccato @9. Qui non abbiamo dubbi, e anche la quota è di valore su PALTRINIERI VINCITORE ORO 800 MT STILE LIBERO @3.00. Se volete rischiare meno c'è anche PALTRINIERI PODIO @1.60, magari alzando l'investimento perché almeno il bronzo da Greg ce lo aspettiamo.

Un Gabriele Detti che dovrebbe avere più chance nei 400 metri stile libero dove l'oro azzurro è quotato @5, dietro a Winnington @2 e ancora a McLoughlin @3.50. Qui anche Rapsys @7 potrebbe dire la sua ed inserirsi almeno per il podio per una medaglia quotata @2 per Detti (c'è anche De Tullio @6.50 per il podio), una quota non male visto che parliamo della sua specialità e anche qui consigliamo DETTI PODIO 400 MT STILE LIBERO @2.00.

Nei 400 metri misti è invece Seto @1.65 a staccare tutti, con Kalisz @3.25 e Verraszto @9. Nei 200 metri farfalla il favorito è l’ungherese Kristof Miliak con quota simbolica @1.05, così come nei 100 metri rana dove nessuno tiene il ritmo di Peaty @1.05, ad iniziare dal nostro Martinenghi che ha una quota @2.90 anche per il podio. Nei 100 metri farfalla parte con i favori del pronostico l'americano Caleb Dressel @1.10 che rischia di fare il pieno visto che è il favorito anche nei 100 metri stile libero @1.85 (su Popovici @3.25) e nei 50 metri stile libero dove torna in micro quota @1.10.

Molto più in bilico i 200 metri stile libero con Scott @3 che stacca di poco Dean e Rapsys entrambi @4. Anche nei 100 metri dorso c'è sfida con Kolesnikov @2.50 di poco favorito su Ryvlov @3 e Murphy @3.50, ma attenzione anche a Xu @5. Per l'Italia ci proverà Ceccon. L'oro è quasi impossibile, difficile anche un argento o un bronzo col podio in quota @11.

Ci sarà da battagliare anche nei 200 rana con Stubbley Cook @2.50 favorito su Chupkov @3 e Sato @3.50. Più netti i favori dei bookmakers sul oro ai 200 metri Dorso con Rylov @1.40 su Murphy @3.50, Greenbank, Larkin e Mefford tutti @7.50. Difficile farsi largo per l'azzurro Mora in quota @16 anche per il podio.

Nei 200 metri misti abbiamo Andrew @2 su Seto @4.50, il giapponese che ha la possibilità di portare a casa diverse medaglie, ma non è detto che riuscirà a prendere l'oro. Anche qui ci proveranno Larkin e Scott @6 volte la posta. Infine i 1500 metri stile libero dominati da Wellbrook @2 ma subito dietro anche qui bisognerà fare i conti con Greg Paltrinieri @2.50, e poi con Romanchuk @3. Qui alneo una medaglia di Paltrinieri si gioca ancora più bassa ma la consigliamo: PALTRINIERI PODIO 1500 MT STILE LIBERO @1.50.

Quote Antepost Nuoto Femminile

Tra le donne la più attesa è l’ungherese Katinka Hosszú @1.75, favorita nei 400 metri misti sulla Ohashi @3.50 che proverà a mettergli i bastoni tra le ruote. Hosszú che apre davanti a tutti @2 di quota anche nei 200 metri misti sulla McKeown @2.25. La preferiamo nel primo e consigliamo HOSSZU VINCENTE 400 MT MISTI @1.75.

Federica Pellegrini @3.50 dovrà vedersela nei 200 metri stile libero con la favorita australiana Ariarne Titmus @1.40, ma c'è anche un altra star, la Ledecky @3.50 da tenere in conto. Il podio per la Pellegrini si gioca @1.90, più alte le quote per una medaglia alla Franceschi @9, mentre la Quadarella può crederci di più @2.10 tra le speranze del nuoto femminile azzurro. Una Ledecky che sarà protagonista anche nei 1500 metri stile libero dove è quotata @1.10 e non sembra avere rivali, ma anche nel testa a testa con la Titmus @1.50 nei 400 metri stile libero dove è quotata @2.50. La specialità in cui la Ledecky non dovrebbe fallire l'oro è quella degli 800 metri stile libero dove si gioca @1.25 sulla Titmus @2.75 anche qui ad accendere la classica sfida tra le due. Pure qui la Quadarella si mette in mostra e un podio si gioca alla non impossibile quota di @2.35.

Nei 100 metri farfalla scontro a tre con Huske @2.25, Zhang @3 e McNeil @4. Poche speranze per le azzurre Liddo e Bianchi quotate alte (@9 e @11 volte la posta) non per l'oro, ma per il podio. Nei 200 metri a farfalla è sfida a due tra la Zhang @2 e la Flickinger @2.50. L'Italia si affida alla Polieri @51, l'oro è quasi da escludere ma anche una "semplice" medaglia è un impresa difficile offerta @11 volte la posta.

Nei 100 metri dorso nessuno tiene il ritmo di Kaylee McKeown @1.70, giustamente favorita anche se dovrà vedersela con la Smith @2.75 e la Masse @4, ma anche qui non abbiamo dubbi e consigliamo MCKEOWN VINCENTE ORO 100 MT DORSO @1.70 sperando che si plachi per i 200 metri dorso dove rimane favorita @1.50, ma la nostra Margherita Panziera è seconda in lavagna @4 per l'oro è può sperare il colpaccio. Dovrà vedersela anche con la White @5, la Bacon e la Masse entrambe @6.

Nei 100 metri rana, invece, le sorprese potrebbero essere Martina Carraro e Benedetta Pilaton entrambe @13 (si giocano entrambe @4.50 invece per il podio) ma per l'oro sembra tutto apparecchiato per la King @1.35 che stacca la Jacobs @4. Nei 200 metri rana è la Schoenmaker @2.15 a staccare la Efimova @3.50 e la Renshaw @4, ma attenzione anche alla Lazor @6, alla Chikunova @7 e anche qui alla King @7. Tante possibili protagoniste, per noi la giocata di maggior valore rimane sulla EFIMOVA VINCENTE ORO 200 MT RANA @3.50. Infine la McKeon potrà dire la sua da favorita @2 nei 100 metri stile libero sulla Campbell @3, e anche nei 50 stile libero dove sale leggermente @3, ancora con la Campbell (questa volta pari @3) come avversaria principale.

Quote Antepost Tuffi

Iniziamo dalle prime quote del Maschile con la Piattaforma 10 metri sincronizzato dove domina la Cina @1.30 sulla Gran Bretagna @5.50 e la Russia @8. Proverà ad inserirsi il Canada @17 per una medaglia. Nel Trampolino 3 metri sincronizzato abbiamo invece la Cina @1.30 a prendersi i favori dei pronostici con la Gran Bretagna @4 che si conferma prima avversaria.

Nel Trampolino 3 metri abbiamo Siyi Die favorito @1.65 su Zounguyan Wang @2.30 e Jack Laugher @3.50. Dalla Piattaforma 10 metri domina Joan Yang @1.70 sul connazionale Yuan Sao @2.50, più staccato Thomas Daley @4.50.

Nei Tuffi Femminili le cose non cambiano di molto, con le atlete della Cina a dominare da favorite @1.30 per l'oro sia nel Trampolino 3 metri sincronizzato (Canada prima avversaria @5 e poi l'immancabile Gran Bretagna @9 che punta ad una medaglia) che nella Piattaforma 10 metri sincronizzato dove la prima avversaria è la Malesia @6 che si lascia alle spalle il Canada @8 e in questo caso si allontanano anche le britanniche @16 volte la posta. Nel Trampolino da 3 metri ci proveranno anche le atlete azzurre, ma un inatteso oro all'Italia si gioca @23 volte la posta.

Passiamo alle singole con l'oro del Trampolino 3 metri che dovrebbe andare alla Tingmai Chi @1.65 su Han Wang @2.35, più staccata Jennifer Abel @5.50. Scontato testa a testa cinese anche sulla Piattaforma 10 metri con Yuxi Chen @1.75 contro Hongchan Quan @2.30. Più indietro Meaghan Benfeito @9.

Quote Antepost Nuoto Sincronizzato

Nessuno come la Russia @1.04 favorita per l'oro nel Nuoto Sincronizzato mentre per la Cina al massimo ci dovrebbe essere l'argento da combattere con l'Ucraina @15. L'Italia c'è ma le speranze di vittoria sono davvero poche, con le atlete azzurre quotate @71 volte la posta, come il Canada, e dietro a Giappone @31 e Spagna @51.