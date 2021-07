Scommesse Olimpiadi: Tokyo 2020 Betting, tutto sui Giochi Olimpici in Giappone. Calendario, quote, favoriti, consigli e free pick per ogni sport

In questo articolo trovate TUTTI gli articoli e le analisi sui Giochi Olimpici di Tokyo 2020, rinviati di un anno, come gli europei di calcio, per colpa della pandemia.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Tutte le notizie e le scommesse sui Giochi Olimpici

Finalmente Tokyo 2020, le Olimpiadi che sono state organizzate con un anno di ritardo ma l'emergenza non sembra ancora finita e spaventa il Villaggio Olimpico dove sono stati rilevati dei contagi. La cerimonia di apertura è prevista per il 23 luglio quando saranno le ore 13 in Italia, presso lo stadio Nazionale di Tokyo.

Le prime competizioni si disputeranno a partire dal 21 luglio, con il debutto dei tornei di softball e calcio. Dopo due giorni, invece, il programma prevede l’esordio di tiro con l’arco e canottaggio. Una delle novità di questa edizione dei Giochi è l’introduzione di cinque nuove discipline: arrampicata, karate, baseball/softball, skateboard e surf. La maggior parte delle contese si disputeranno a Tokyo con qualche eccezione: marcia e maratona si disputeranno a Sapporo, mentre le gare di surf sono previste allo Tsurigasaki Surfing Beach.

In totale, nelle 3 settimane di Olimpiadi, saranno 207 le nazioni partecipanti, che si affronteranno in 33 sport differenti e 50 discipline, per un totale di 339 eventi e 42 ambientazioni. Al Villaggio Olimpico alloggiano qualcosa come 10mila atleti, di cui 384 saranno italiani (198 uomini e 186 donne), impegnati in 36 discipline. Purtroppo, la spedizione italiana ha perso subito alcuni atleti che sarebbero potuti essere grandi protagonisti: nel tennis, ad esempio, non ci sarà Matteo Berrettini, protagonista dell’ultima finale di Wimbledon, che ha dato forfait a causa di un risentimento muscolare. L’Italia in questa disciplina sarà rappresentata dunque da Fognini, Sonego e Musetti in campo maschile e da Errani, Paolini e Giorgi in quello femminile. Out anche Francesco Molinari: il golfista azzurro non parteciperà ai Giochi per gli stessi problemi alla schiena che a maggio gli avevano già fatto saltare il PGA Championship.

Tutti gli articoli della redazione finora usciti sulle Olimpiadi. All'interno trovi analisi, statistiche, curiosità, quote e anche i primi consigli e le prime free pick ufficiali dei Giochi Olimpici:

🗓CALENDARIO: Il programma completo con tutti gli eventi dei giochi olimpici

🥇MEDAGLIERE dominato dal Team USA @1.10 secondo le quote, segue la Cina. Italia @300 volte la posta, stimate 33.5 medaglie per gli azzurri

⚽️CALCIO, il Brasile con Dani Alves e la Spagna di Asensio sono le favorite per l'oro. Nel Calcio femminile tutte ad inseguire gli USA

🏀BASKET, il Team USA si presenta male ma è la squadra da battere. Impresa azzurra @40 di quota. Anche nella pallacanestro femminile dominano gli Stati Uniti

🏐VOLLEY, sia nel maschile che nel femminile l'Italia può puntare a una medaglia, anche d'oro!

🎾TENNIS, sei italiani in campo ma i grandi favoriti sono Novak Djokovic e Ashleigh Barty

⚾️BASEBALL, padroni di casa favoriti su USA e Corea del Sud. Testa a testa Giappone-USA pure nel SOFTBALL dove c'è anche l'Italia

🏊‍♂️NUOTO e TUFFI. Gregorio Paltrinieri favorito negli 800 metri stile libero, occhio anche a Detti. Federica Pellegrini ha speranze nei 200 Stile Libero

🏃‍♂️ATLETICA LEGGERA, Gianmarco Tamberi @7,50 per l'oro nel Salto in Alto. Quota @1.65 per il podio dell'azzurro

Articolo in aggiornamento. Prossimamente analisi su:

Olimpiadi Beach Volley

Olimpiadi Pallanuoto

Olimpiadi Ciclismo

Olimpiadi Scherma

Olimpiadi Tiro Al Volo+Arco

Olimpiadi Cannottaggio+Canoa

Olimpiadi Karate Boxe+Lotta+Sollevamento Pesi