Scommesse Olimpiadi Tokyo 2020: quali medaglie può vincere la spedizione azzurra? Nuoto, Scherma ma anche Pallavolo e sport di combattimento i nostri punti forti

La linea del medagliere dell'Italia sta salendo e sembra essersi assestata alle 34,5 medaglie complessive vinte dagli atleti azzurri ai giochi olimpici di Tokyo 2020, con 8,5 ori richiesti. Quali sono le medaglie che l'Italia ha possibilità di vincere?

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quali medaglie potrà vincere l'Italia?

L’Italia vola alle Olimpiadi di Tokyo con ambizioni, speranze e un obiettivo ben preciso in testa: eguagliare o migliorare il record di medaglie conquistate a Roma 1960. Allora gli azzurri chiusero con 36 medaglie, 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi che regalarono all’Italia un clamoroso terzo posto assoluto nel medagliere.

Il cammino sarà come al solito duro, ma l'Italia si presenta alle Olimpiadi di Tokyo con parecchi atleti e squadre in grado di regalare emozioni e medaglie, malgrado forfait pesanti come quelli dei tennisti Jannik Sinner e Matteo Berrettini, o del golfista Francesco Molinari.

Nella pallavolo femminile si può arrivare fino in fondo, ma bisognerà fare i conti con le corazzate di Stati Uniti e Cina. Gli esperti di Stanleybet.it vedono le atlete a stelle e strisce e la squadra cinese avanti @3,20, seguite proprio da Egonu e compagne, date @5 volte la posta. Più complicato il discorso della pallavolo maschile, dove la Polonia è in pole per l'oro @2,60, mentre l'Italia, pur nutrendo speranze di medaglia, è piuttosto lontana @8,50.

Dove la selezione azzurra può fare la differenza sono gli sport d'acqua. I nostri hanno possibilità di ottenere una delle prime tre posizioni in diverse discipline, a partire dalla pallanuoto maschile, dove l'Ungheria è favorita @3,50, seguita dalla Serbia @4,00 e appunto dall'Italia @4,50.

Ovviamente non può mancare il Nuoto. Chi sogna l'ennesimo trionfo di una carriera già straordinaria è Federica Pellegrini. La nuotatrice veneta sarà impegnata nei 200 stile libero, e alla sua quinta Olimpiade sogna un altro oro, dopo quello di Pechino 2008. Nella sua specialità la favorita è la ventenne australiana Ariarne Titmus, proposta @1,32, con la statunitense Katie Ledecky @4,00. Un successo per la Divina, invece, paga @5 volte la posta. Nei 400 stile libero maschile Gabriele Detti proverà a dire la sua per l'oro @7,50, nella gara che vede favorito l'australiano Elijah Winnington @1,40. Gregorio Paltrinieri di medaglie d'oro potrà provare a portare a Carpi ben due: 800 e 1500 stile libero.

Dopo la straordinaria qualificazione battendo la temibile Serbia, l'Italia del Basket arriva da possibile outsider a Tokyo, dove il team USA è ovviamente favorito per l'oro @1,20. La selezione più vicina è quella spagnola in quota @11, mentre per gli azzurri, che sognano di passare almeno la prima fase, la quota per la vittoria finale è @30.

Giovanni De Gennaro, oro @5,00, tenta l’impresa nella canoa (K1) contro il fenomeno ceco Prskavec mentre nel canottaggio le speranze sono racchiuse nel quattro di coppia maschile, in quota @2,50, che dovrà superare la concorrenza dell’Olanda.

Per ciò che riguarda gli sport da combattimento, focus sul judo maschile dove gli occhi saranno tutti su Manuel Lombardo, campione europeo in carica e favorito @2,00, nella categoria 66 kg; nel pugilato con la grande speranza Irma Testa che, nei pesi piuma femminili, è seconda, in quota @3,50, solo a Huang Lin Yu-ting, di Taipei e nel taekwondo con Vito Dell’Aquila, nei 58 kg, dato vincente @7,50. Nel sollevamento pesi Antonino Pizzolato, primo sul podio @3,25, può farci sognare.

Occhio anche alla Scherma. Alice Volpi, in quota @7,50, e Alessio Foconi, favoritissimo @3,50 sono le punte di diamante nel fioretto. Nell'Atletica riflettori puntati su Gianmarco Tamberi @6.50 nel Salto in Alto. L'azzurro è in corsa per l'oro tra i favoriti, e quanto meno per una medaglia anche di metallo meno pregiato che sarebbe comunque un bel riscatto dopo gli infortuni.

Quanto al medagliere, sembra già nelle mani degli Stati Uniti offerti @1,10, con la Cina seconda e lontana @7,50 e il Giappone @20. Italia fuori dai giochi in quota @300.