Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: CICLISMO, Tadej Pogacar piglia-tutto, dopo il Tour è favorito anche per l'oro olimpico. Nella cronometro Filippo Ganna e Van Aert davanti a tutti

Il 24 giugno si corre sulle due ruote con il Ciclismo che ha un grande protagonista e favorito, Tadej Pogacar, che di recente abbiamo visto dominare al Tour de France dopo il successo anche nella classica della Liegi-Bastogne-Liegi.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Antepost Ciclismo

Nella corsa all'Oro di Tokyo 2020 l'Italia proverà a dire la sua anche nel ciclismo, disciplina che mette in palio molte medaglie e una delle più ambite sarà assegnata già sabato 24 Luglio, giorno della prova su strada maschile. La Slovenia è la nazione da battere con Tadej Pogacar che dopo aver vinto il Tour de France e la Liegi-Bastogne-Liegi punta con coraggio anche al successo in Giappone. I pronostici della vigilia danno il giovane sloveno davanti a tutti e sulla lavagna scommesse di Betaland Pogacar è bancato medaglia d'Oro a quota @4,00.

Il belga Wout Van Aert è comunque pronto a dire la sua, al punto che il suo successo non è così improbabile a quota @6,00, mentre a chiudere il podio dei favoriti c'è un altro sloveno, Primoz Roglic che nonostante una stagione segnata dalla caduta al Tour de France si gioca medaglia d'Oro a Tokyo a quota @7,00. Da qui in poi le distanze aumentano. Gianni Moscon è la speranza italiana e dovrà andare oltre i pronostici visto che su Betaland si gioca @25 volte la posta, mentre per Vincenzo Nibali l'offerta sale fino a quota @50.

QUOTE SNAI Gara In Linea Maschile Tokyo 2020

Pogacar, Tadej 5,25

Van Aert, Wout 5,50

Roglic, Primoz 7,50

Evenepoel, Remco 12

Almeida, Joao 12

Moscon, Gianni 15

Valverde, Alejandro 15

Schachmann, Maximili 20

Yates, Adam 25

Yates, Simon 25

Higuita, Sergio Andr 33

Lutsenko, Alexey 33

Gaudu, David 33

Woods, Michael 33

Mollema, Bauke 33

Carapaz, Richard 33

Ciccone, Giulio 33

Nibali, Vincenzo 33

Bettiol, Alberto 50

Vansevenant, Mauri 50

Martin, Daniel 50

Kwiatkowski, Michal 50

Caruso, Damiano 50

Fuglsang, Jakob 50

Hirschi, Marc 50

Sivakov, Pavel 50

Konrad, Patrick 50

Mader, Gino 50

Fraile Matarranz, Om 50

Uran, Rigoberto 75

Izagirre Insausti, I 75

Thomas, Geraint 75

Bennett, George 75

Dumoulin, Tom 75

Vlasov, Aleksandr 75

Martin, Guillaume 75

Kelderman, Wilco 100

Chaves Rubio, Jhoan 100

Majka, Rafal 100

Altro 15

QUOTE SNAI Cronometro Maschile Tokyo 2020

Ganna, Filippo 4,50

Van Aert, Wout 4,50

Dennis, Rohan 5,50

Roglic, Primoz 5,50

Evenepoel, Remco 5,50

Almeida, Joao 10

Dumoulin, Tom 15

Foss, Tobias 20

Asgreen, Kasper 20

Cavagna, Remi 25

Kung, Stefan 33

Mcnulty, Brandon 33

Lutsenko, Alexey 33

Bettiol, Alberto 50

Thomas, Geraint 50

Porte, Richie 50

Izagirre Insausti, I 50

Kwiatkowski, Michal 50

Oliveira, Nelson 75

Uran, Rigoberto 75

Bevin, Patrick 100

Hart, Tao Geoghegan 150

Arndt, Nikias 150

Houle, Hugo 250

Bennett, George 250

Roche, Nicolas 250

Konrad, Patrick 250

Skujins, Toms 250

Altro 15

QUOTE SNAI Gara In Linea Femminile Tokyo 2020

Van Der Breggen A 3,25

Ven Vleuten A 5,50

Vos M 6,50

Vollering D 7,50

Longo Borghini E 10

Deignan E 10

Bastianelli M 20

Niewiadoma K 25

Uttrup C 25

Brennauer L 25

Moolman Pasio A 25

Rivera C 25

Norssgaard E 25

Kopecky L 25

Sierra Canadilla A 33

Cavalli M 33

Dygert C 33

Brown G 50

Fahlin E 50

Kirchmann L 50

Winder R 50

Reusser M 50

Spratt A 50

Lippert L 75

Paladin S 75

Majerus C 75

Garcia M V 75

Cromwell T 100

Patino P 100

Worrack T 100

Gigante S 100

Thomas L 100

Bujak E 100

Labous J 150

Altro 20