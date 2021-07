Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: TIRO CON L'ARCO, Mauro Nespoli in quota per la medaglia

Continuiamo la nostra serie di analisi sui vari sport e specialità alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Tiro con l'Arco potrebbe regalarci una medaglia con Mauro Nespoli.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Antepost Tiro con l'Arco

Iniziano con le batterie di questa notte le Olimpiadi del tiro con l’arco, disciplina che nel passato ha regalato diverse gioie all’Italia. In una gara che si preannuncia molto equilibrata l’Italia può giocarsi il jolly Mauro Nespoli. Il campione olimpico a squadre di Londra 2012 è uno dei maggiori pretendenti alla conquista della medaglia con un suo successo in quota @7.

L’azzurro, per riportare in patria quell’oro individuale che manca dall’affermazione di Marco Galiazzo ad Atene 2004, dovrà fronteggiare il favorito americano, Brady Ellison, bronzo a Rio 2016, in quota @3,45 ed un temibile terzetto della Corea del Sud, da sempre nazione leader nella specialità. La vittoria di Kim Je Deok, infatti, vale @4 volte la posta come quella del suo connazionale Kim Woo Jin, leggermente avanti a Oh Jin Hyek che si gioca @6.

QUOTE SNAI Mixed Team Maschile Tokyo 2020

Sud Corea 1,45

Taipei 7,50

India 10

Usa 15

Italia 15

Cina 15

Olanda 15

Roc-russia 20

Germania 20

Giappone 25

Messico 25

Spagna 33

Ucraina 75

Turchia 100

Regno Unito 100

Altro 25

QUOTE SNAI Team Event Maschile Tokyo 2020

Sud Corea 1,80

Usa 3,00

India 7,50

Olanda 10

Taipei 10

Australia 10

Cina 15

Francia 20

Giappone 66

Regno Unito 66

Altro 20

QUOTE SNAI Gara Individuale Maschile Tokyo 2020

Ellison B. 3,50

Kim Woo Jin 4,50

Kim Je Deok 4,50

Oh Jin Hyek 6,50

Nespoli M. 7,50

Das A. 10

Mohamad K. 10

Gazoz M. 12

D Amour N. 12

Tang Chin Chun 25

Van Den Berg S. 33

Chirault T. 40

D Almeida M. 40

Wei Shaoxuan 50

Li Jialun 50

Bazarzhapov G. 50

Wei Chung Heng 50

Williams J. 50

Duenas C. 50

Altro 5,00

QUOTE SNAI Team Event Femminile Tokyo 2020

Sud Corea 1,65

Taipei 3,50

Messico 10

Russia 10

Germania 12

Cina 25

Usa 33

Italia 33

Regno Unito 40

Bielorussia 100

Altro 25

QUOTE SNAI Gara Individuale Femminile Tokyo 2020

Kang Chae Young 4,00

Kumari D. 4,00

Ahn San 5,00

Barbelin L. 7,50

Valencia A. 10

Jang Min Hee 10

Lei Chien Ying 12

Brown M. 12

Unruh L. 15

Tan Ya Ting 15

Osipova E. 20

Jager M. 25

Vazquez A. 25

Roman A. 40

Gomboeva S. 40

Anagoz Y. 50

Boari L. 50

Kroppen M. 50

Andreoli T. 50

Altro 5,00