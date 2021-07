Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: CANOTTAGGIO, l'Italia sfida l'Olanda con Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili

Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili per l'Italia che nel Canottaggio può giocarsi le sue chance anche per l'oro nel Quattro Di Coppia dove c'è solo l'Olanda davanti. Possibilità di medaglia anche nel Quattro Senza.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Antepost Canottaggio

A Rio 2016 è mancata l'imbarcazione azzurra, che stavolta torna con grandi ambizioni. I bookmaker fissano il traguardo per il quattro di coppia maschile di canottaggio, che domani alle 4,30 ora italiana affronterà le batterie delle Olimpiadi 2021. Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili possono puntare in alto, visto che in quota la battaglia per la vittoria finale è tra loro e i Paesi Bassi. Sono proprio gli Orange a partire favoriti su Planetwin365, @1,60, con l'equipaggio azzurro che insegue @2,75.

Lontanissimi al momento gli altri pretendenti, a partire dalla Polonia, terza incomoda @9 volte la posta. Solo @16,00 la Gran Bretagna, preceduta da Australia @11,00 ed Estonia @13,00. A puntare alla medaglia secondo gli analisti sarà anche il quattro senza con i "veterani" Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino (già bronzo a Rio) e Bruno Rosetti, al debutto sabato mattina. Sul podio virtuale dei betting analyst gli azzurri sono terzi @7,50, in questo caso alle spalle della Gran Bretagna, grande favorita @1,60, e dell'Australia @4,00.

La caccia al podio sarà serratissima per il due di coppia pesi leggeri, dove l'Italia si gioca @6,00 in lotta con Germania @5,00 e Norvegia @5,50. La corsa all'oro sembra invece riservata all'Irlanda, nettamente avanti @1,35.

Anche sul versante femminile l'Italia proverà a dire la sua con Valentina Rodini e Federica Cesarini, terze @4,50 alle spalle di Gran Bretagna @2,75 e Paesi Bassi @3,00.Ci sarà invece Gennaro Di Mauro a rappresentare il team azzurro nel singolo maschile. Decisamente più in salita la strada per il canottiere dell'Aniene, che @16,00 punta alle semifinali.

QUOTE SNAI Quattro Di Coppia M4X Tokyo 2020

Olanda 1,60

Italia 2,75

Polonia 8,00

Australia 12

Estonia 15

Regno Unito 15

Germania 25

Russia 66

Norvegia 66

Cina 66

QUOTE SNAI Due Di Coppia M2X Tokyo 2020

Cina 2,50

Irlanda 3,25

Olanda 5,00

Polonia 8,00

Francia 10

Nuova Zelanda 12

Svizzera 15

Regno Unito 18

Lituania 33

Romania 40

Roc - Russia 50

Germania 66

Rep. Ceca 100

QUOTE SNAI Quattro Senza M4- Tokyo 2020

Regno Unito 1,65

Australia 4,00

Italia 7,50

Usa 10

Sudafrica 15

Olanda 18

Romania 20

Canada 25

Polonia 25

Svizzera 100

QUOTE SNAI Due Di Coppia Pesi Leggeri Ltm2x Tokyo2020

Irlanda 1,35

Germania 5,00

Norvegia 6,50

Italia 6,50

Belgio 33

Canada 33

Spagna 75

Rep. Ceca 75

Cina 150

Portogallo 150

Ucraina 150

Altro 25

QUOTE SNAI Due Senza M2- Tokyo 2020

Croazia 1,15

Serbia 10

Australia 12

Italia 15

Romania 15

Canada 15

Olanda 25

Spagna 33

Francia 40

Nuova Zelanda 75

Danimarca 100

Bielorussia 150

Sudafrica 250



QUOTE SNAI Otto M8+ Tokyo 2020

Germania 2,25

Regno Unito 2,25

Olanda 8,50

Usa 10

Nuova Zelanda 12

Romania 12

Australia 15

QUOTE SNAI Singolo M1X Tokyo 2020

Zeidler O. 2,25

Sandberg Nielsen S. 3,00

Borch K. 5,50

Martin D. 8,50

Vyazovkin A. 18

Douskos S. 25

Griskonis M. 25

Di Mauro G. 33

Broenink S. 33

Jones T. 40

Parry J. 66

Kazakli O. 100

Petervari Molnar B. 100

Arakawa R. 100

Verthein Ferreira L. 150

Altro 15

QUOTE SNAI Quattro Di Coppia W4X Tokyo 2020

Cina 1,33

Germania 6,00

Olanda 6,00

Polonia 10

Italia 20

Regno Unito 20

Usa 75

Nuova Zelanda 75

Australia 100

Francia 150

QUOTE SNAI Quattro Senza W4- Tokyo 2020

Australia 1,80

Olanda 3,50

Usa 6,00

Irlanda 10

Regno Unito 12

Cina 20

Romania 25

Danimarca 33

Polonia 33

Canada 66

QUOTE SNAI Due Di Coppia Pesi Leggeri Ltw2x Tokyo2020

Regno Unito 2,75

Olanda 3,00

Italia 4,50

Romania 5,00

Francia 7,50

Canada 25

Usa 33

Roc - Russia 75

Irlanda 100

Austria 150

Argentina 250

Altro 15

QUOTE SNAI Due Di Coppia W2X Tokyo 2020

Romania 2,20

Nuova Zelanda 2,30

Lituania 10

Olanda 10

Usa 12

Canada 15

Roc - Russia 33

Australia 33

Rep. Ceca 40

Germania 66

Francia 75

Italia 75

Cina 100

QUOTE SNAI Due Senza W2- Tokyo 2020

Nuova Zelanda 2,25

Canada 3,25

Australia 5,00

Regno Unito 6,50

Romania 15

Usa 15

Danimarca 25

Roc - Russia 33

Spagna 33

Italia 40

Grecia 75

Cina 75

Irlanda 100

QUOTE SNAI Otto W8+ Tokyo 2020

Nuova Zelanda 2,25

Usa 3,00

Australia 5,00

Canada 10

Cina 10

Romania 20

Regno Unito 20

QUOTE SNAI Singolo W1X Tokyo 2020

Prakatsen H. 2,75

Puspure S. 2,75

Twigg E. 5,00

Kohler K. 8,00

Thornley V. 15

Zeeman C. 15

Lobnig M. 18

Gmelin J. 20

Jiang Yan 33

Klimovich T. 50

Kyridou A. 50

Arsic J. 75

Claesson L. 75

Diekmann M. 100

Jung Hye Jung 100

Altro 15