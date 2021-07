Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: SCHERMA, l'Italia domina tra le varie discipline sia a squadre che nel maschile e nel femminile. Possibile pieno di medaglie?

Non vogliamo gufarcela, ma come sempre dalla Scherma e le sue varie specialità dovrebbe esserci uno dei serbatoi più importanti per il medagliere azzurro. Vediamo tutti gli atleti dell'Italia che possono vincere la medaglia nella scherma dove abbiamo possibilità anche nei tornei di squadra.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Antepost Scherma

L’Italia si prepara a strappare medaglie nella Scherma alle Olimpiadi di Tokyo. Come da tradizione la spedizione azzurra punta forte sulla disciplina e sarà rappresentata in tutte le gare. Si parte sabato 24 luglio con le individuali e poi dal 27 inizieranno le sfide a squadre.Sulla lavagna scommesse di Betaland appare evidente che l’Italia può puntare all’Oro in tante specialità.

Nel Fioretto individuale Alessio Foconi domina i pronostici a quota @4,00, ma è in buona compagnia con Daniele Garozzo e Andrea Cassara entrambi a quota @8,00. Lo statunitense Gerek Meinhardt è da temere a quota @6,00. Nel fioretto a squadre maschile il team USA parte leggermente avanti a quota @2,00, ma l’Italia è comunque sul podio delle favorite @5,00 volte la posta; @4,50 c’è la Francia.

Nella sciabola individuale il sudcoreano Oh Sanguk è l’uomo da battere a quota @3,00 e in questo caso Luca Curatoli è più staccato @10 su Betaland. La Corea del Sud è davanti a tutti anche nella sciabola a squadre a quota @2,00, ma anche quando non è favorita la squadra azzurra è sempre in zona podio e l’Oro non è impossibile a quota @5,00.

Andrea Santarelli è la nostra speranza nella spada individuale a quota @9,00 e in una gara estremamente equilibrata: l’ungherese Gergely Siklosi è favorito, ma la quota alta di @5,50 lascia intendere che la sfida è aperta. Stessa situazione nella spada a squadre, con la Francia che spicca ma @3,50, mentre l’Italia è @4,50.

Puntano in alto alle Olimpiadi di Tokyo anche le donne della scherma azzurra. Sarà difficile superare la russa Inna Deriglazova (quota @1,75) nel fioretto individuale, ma Alice Volpi ed Arianna Errigo sono proposte per l’Oro a quota @8,00 e hanno molte chance almeno in chiave podio. Sarà un testa a testa più equilibrato tra Russia (a quota @2,00 su Betaland) e Italia @2,50 anche nella gara fioretto a squadre femminile.

L’ucraina Olga Kharlan @2,25 è la regina nella sciabola individuale e in questo caso la nostra Irene Vecchi deve andare contro i pronostici a quota @25. Ci potremmo riscattare nella gara a squadre a quota @5,50, ma la Russia domina la lavagna scommesse di Betaland a quota @2,00.

Nella spada individuale, nella competizione femminile come in quella maschile regna l’incertezza. La romena Ana Maria Popescu potrebbe avere un vantaggio a quota @5,00, ma occhio a Mara Navarria @12. Nella spada a squadre c’è la Cina in vetta ai pronostici a quota @2,85, con l’Italia @10.

QUOTE SNAI Sciabola Individuale Maschile Tokyo 2020

Sanguk Ok 2,25

Szilagyi A. 5,50

Curatoli L. 10

Dershwitz E. 10

Szatmari A. 15

Bazadze S. 15

Hartung M. 15

Junghwan Kim 18

Bongil Gu 18

Abedini M. 20

Apith B. 20

Reshetnikov V. 20

Ibragimov K. 20

Samele L. 25

Amer M. 33

Pakdaman A. 33

Samer M. 33

Homer D. 33

Elsissy Z. 33

Gordon S. 33

Berre E. 40

Decsi T. 40

Ferjani F. 40

Lokhanov K. 40

Szabo M. 40

Altro 25

QUOTE SNAI Spada Individuale Maschile Tokyo 2020

Siklosi G. 5,50

Reizlin I. 7,50

Borel Y. 7,50

Bida S. 7,50

Yamada M. 8,50

Santarelli A. 10

Sangyoung Park 12

Limardo Gascon R. 15

Verwiljen B. 15

Bardenet A. 18

Minobe K. 18

Kano K. 20

Garozzo E. 20

Kurbanov R. 20

Nikishin B. 25

Elkord H. 25

Heinzer M. 25

Cannone R. 33

Jurka J. 33

Fichera M. 33

Hoyle J. 33

Svichkar R. 33

Khodos S. 40

Zijie Wang 40

Altro 33

QUOTE SNAI Fioretto Individuale Maschile Tokyo 2020

Foconi A. 3,50

Meinhardt G. 5,00

Lefort E. 7,50

Garozzo D. 7,50

Cassara A. 8,50

Massialas A. 10

Itkin N. 15

Mepstead M. 18

Shikine T. 18

Mertine J. 20

Kwanghyun Lee 20

Chun Yin Ryan Choi 20

Pauty M. 25

Llavador C. 25

Saito T. 33

Borodachev A. 33

Abouelkassem A. 33

Choupenitch A. 33

Joppich P. 40

Toldo G. 40

Kleibrink B. 40

Ka Long Cheung 40

Matsuyama K. 50

Mylnikov V. 50

Altro 33

QUOTE SNAI Sciabola A Squadre Maschile Tokyo 2020

Sud Corea 1,75

Italia 5,00

Ungheria 5,00

Germania 6,50

Roc - Russia 8,00

Iran 15

Usa 25

Egitto 50

Giappone 75

QUOTE SNAI Spada A Squadre Maschile Tokyo 2020

Francia 2,75

Italia 3,50

Ucraina 5,00

Svizzera 8,50

Giappone 8,50

Sud Corea 8,50

Roc - Russia 10

Cina 20

Usa 25

QUOTE SNAI Fioretto A Squadre Maschile Tokyo 2020

Usa 2,25

Italia 3,00

Francia 4,50

Roc - Russia 6,50

Hong Kong 12

Germania 20

Egitto 33

Giappone 33

Canada 75

QUOTE SNAI Spada Individuale Femminile Tokyo 2020

Popescu A. 5,00

Injeong Choi 7,50

Moellhausen N. 8,50

Yiwen Sun 8,50

Sheng Lin 10

Man Wai Vivian Kong 12

Vitalis C. 15

Kryvytska O. 15

Navarria M. 15

Young Mi Kang 15

Lehis K. 18

Mingye Zhu 20

Kolobova V. 20

Sera Song 25

Jarecka A. 25

Hurley C. 33

Isola F. 33

Holmes K. 33

Hurley K. 33

Lichagina Y. 33

Besbes S. 40

Knapik R. 40

Beljajeva J. 40

Kirpu E. 40

Fiamingo R. 40

Altro 10

QUOTE SNAI Fioretto Individuale Femminile Tokyo 2020

Deriglazova I. 1,50

Volpi A. 8,50

Kiefer L. 10

Thibus Y. 10

Errigo A. 12

Zagidullina A. 20

Qingqyuan Chen 25

Ueno Y. 25

Korobeynikova L. 25

Ranvier P. 25

Harvey E. 33

Ebert L. 33

Kreiss F. 33

Ross N. 33

Guo J. 33

Batini M. 33

Azuma S. 40

Boubakri I. 40

Hee Sook Jeon 40

Ryan K. 50

Van Erven Garcia S. 50

Hany N. 50

Karamete I. 50

Berthier A. 50

Dubrovich J. 50

Altro 15

QUOTE SNAI Sciabola Individuale Femminile Tokyo 2020

Kharlan O. 2,50

Velikaya S. 3,50

Brunet M. 10

Marton A. 12

Nikitina O. 15

Pusztai L. 15

Berder C. 15

Pozdiakova S. 15

Yaqi Shao 20

Jiyeon K. 20

Stone A. 20

Gkountoura T. 20

Zagunis M. 20

Criscio M. 25

Emura M. 33

Vecchi I. 33

Lembach C. 33

Gregorio R. 33

Jisu Yoon 33

Jiarui Qian 33

Page G. 40

Wozniak D. 40

Hafez N. 50

Bashta A. 50

Katona R. 50

Altro 15

QUOTE SNAI Spada A Squadre Femminile Tokyo 2020

Cina 2,50

Polonia 3,50

Sud Corea 4,50

Roc - Russia 5,00

Italia 10

Usa 10

Estonia 12

Hong Kong 66

QUOTE SNAI Fioretto A Squadre Femminile Tokyo 2020

Roc - Russia 1,85

Italia 2,50

Francia 8,00

Usa 8,00

Giappone 10

Canada 33

Ungheria 33

Egitto 100

QUOTE SNAI Sciabola A Squadre femminile Tokyo 2020

Roc - Russia 1,90

Italia 3,50

Francia 5,00

Sud Corea 7,50

Ungheria 10

Stati Uniti 15

Cina 20

Giappone 33

Tunisia 150