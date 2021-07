Scommesse Olimpiadi Tokyo 2020: CALCIO, tante big in cerca di riscatto, Spagna, Francia e Argentina su tutte. Brasile favorito per un altra vittoria. Giappone-Messico per continuare a stupire

Nel weekend torna il torneo di Calcio Olimpico iniziato con molti colpi a sorpresa e diverse big che hanno deluso, ad iniziare dalla Spagna che ha pareggiato con l'Egitto, ma anche Francia e Argentina perdenti. Non ha fallito il Brasile che ha dominato la Germania. Andiamo a vedere quote, statistiche, curiosità e consigli per le scommesse sulla 2a giornata.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Calcio Olimpiadi

La Francia crolla 4-1 sotto i colpi del Messico, ko per 2-0 dell’Argentina contro l’Australia, poker del Brasile contro la Germania e solo un pareggio per la Spagna contro l’Egitto. Tante sorprese nelle prime gare del torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e in vista della prossima giornata le quote sono molto equilibrate sulla lavagna scommesse di Betaland.

Domenica 25 Luglio si torna in campo e l’Argentina, ancora a secco, è chiamata a riscattarsi contro l’Egitto: i sudamericani sono favoriti ma a quota @1,70, contro la proposta di @4,60 per il successo della squadra africana. Più probabili le vittorie della Francia contro il Sudafrica @1,21, del Brasile contro la Costa D´Avorio @1,26, della Spagna contro l’Australia @1,27 e della Germania contro l’Arabia Saudita @1,36.

In Giappone-Messico si affrontano due squadre pronte a stupire. Entrambe hanno ben figurato all’esordio e in vista della seconda gara i padroni di casa si giocano @2,80, contro la proposta di @2,40 per Ochoa e compagni.

Qualche sorpresa è arrivata nei pronostici sul torneo di calcio femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, su tutte la sconfitta degli Stati Uniti contro la Svezia. La Nazionale americana, infatti, era imbattuta da ben 44 partite. Le statunitensi tornano in campo sabato mattina contro la Nuova Zelanda e il secondo ko sarebbe piuttosto clamoroso, al punto che su Betaland vale @36 volte la posta. Il big match è Olanda-Brasile: le Orange sono bancate @2,07, le verdeoro @2,90.