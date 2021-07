Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: NUOTO, nei 100 metri dorso può arrivare la medaglia per Thomas Ceccon

Grande Italia nel Nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e questa notte potrebbe arrivare un altra medaglia con Thomas Ceccon impegnato nei nei 100 metri dorso dopo l'argento alla staffetta.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Nuoto Olimpiadi di Tokyo

Dopo le storiche medaglie di Nicolò Martinenghi e della staffetta 4x100 maschile e della staffetta maschile con l'argento dietro agli USA, l'Italia punta ad arricchire il proprio medagliere grazie al nuoto.

E' alla portata, secondo gli esperti di SNAI, un podio per Thomas Ceccon nei 100 dorso: il giovane azzurro infatti è il terzo favorito per la medaglia d'oro, a pari merito con Rylov, Larkin e Xu, a quota @12. Per la vittoria invece sembra lotta a due tra il russo Kliment Kolesnikov @1,85, e l'americano Ryan Murphy @2,50.

DOVE TROVO I PRONOSTICI SULLE OLIMPIADI?

Nel nostro canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC. Ogni giorno il nostro Insider (uno dei 6 tipster che lavorano quotidianamente nel canale) ci darà gli aggiornamenti, le quote di valore e le migliori giocate con investimenti chiari e precisi su tutti gli sport e per tutto il periodo dei giochi olimpici di Tokyo. Entrare è semplicissimo, accedi al canale FREE come prima cosa, e contatta @gurubettingmaniac per tutte le informazioni.

CLICCA QUI - ENTRA NEL CANALE FREE ED INIZIA A VINCERE

L'altra gara che interessa i colori italiani nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 luglio riguarda Martina Carraro. Nei 100 rana l'azzurra non è tra le favorite e per il metallo più pregiato paga addirittura @25 volte la posta giocata, ma il podio non è un miraggio. Anche in questo caso è un testa a testa per l'oro olimpico tra Tatjana Schoenmaker @2 e Lilly King @2,25.