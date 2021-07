Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: SCHERMA, la squadra femminile cerca riscatto dopo le delusioni individuali

La Scherma femminile ha un pò deluso nelle prime prove individuali ma cercherà di rifarsi nel torneo a squadre dove è tra le principali avversarie della Cina, grande favorita alla vigilia.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Scherma Olimpiadi di Tokyo

Dopo le delusioni individuali in campo femminile, la scherma riparte dalla gara a squadre puntando a quella medaglia che per ora manca ancora in questa Olimpiadi di Tokyo 2020. Secondo gli esperti di 888sport.it sarà una gara molto equilibrata con l’Italia alla ricerca del colpo dopo l’amarezza dell’individuale. Una vittoria delle azzurre si trova in quota @10, con Fiamingo e compagne nel gruppone di outsider dietro la favorita Cina. La vittoria delle asiatiche vale @2,55 volta la posta contro il @5,35 della Polonia e @5,50 della Corea del Sud.

Leggermente più indietro nei pronostici dei bookie troviamo Roc (Russian Olympic Committee) in quota a @7,00 e gli Stati Uniti @7,50 mentre l’Estonia si gioca @10 come l’Italia.