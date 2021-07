Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: PALLANUOTO, dopo il facile debutto il Settebello è favorito anche contro la Grecia

Seconda partita per il Settebello di Pallanuoto, eccellenza azzurra, che ha debuttato vincendo facilmente col Sudafrica. L'Italia nelle pallanuoto maschile punta alla medaglia, magari d'oro, ed è favorita anche nella seconda sfida contro la Grecia.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Pallanuoto Olimpiadi di Tokyo

Dopo il successo nel facile esordio contro il Sudafrica, l'Italia torna in acqua nella pallanuoto maschile a Tokyo 2020 per affrontare da favorita anche la Grecia. Gli analisti di Stanleybet.it vedono avanti il Settebello, il cui successo vale @1,70 la posta. Per gli avversari, freschi vincitori sui favoriti dell'Ungheria nello scontro d'apertura, la quota è @2,65, con un pari in quota @7.

DOVE TROVO I PRONOSTICI SULLE OLIMPIADI?

Nel nostro canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC. Ogni giorno il nostro Insider (uno dei 6 tipster che lavorano quotidianamente nel canale) ci darà gli aggiornamenti, le quote di valore e le migliori giocate con investimenti chiari e precisi su tutti gli sport e per tutto il periodo dei giochi olimpici di Tokyo. Entrare è semplicissimo, accedi al canale FREE come prima cosa, e contatta @gurubettingmaniac per tutte le informazioni.

CLICCA QUI - ENTRA NEL CANALE FREE ED INIZIA A VINCERE

Per gli azzurri, però, anche l'oro non è utopia, tanto che per i betting analyst Stanleybet.it i ragazzi di Sandro Campagna sono terzi a quota @4,50, dietro solo all'Ungheria @3,50 e alla Serbia @4, con il Settebello che può puntare concretamente alla medaglia olimpica.