Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: PALLAVOLO, micro quota per l'Italia femminile contro la Turchia. Solo gli USA davanti alle azzurre nelle quote antepost per l'oro

Egonu e compagne hanno impressionato all'esordio dei giochi olimpici di Tokyo 2020 per il torneo di Volley Femminile, e sono favorite @1.17 anche contro la Turchia che però ha battuto la Cina. L'Italia può vincere l'oro, solo gli USA sono davanti secondo le quote antepost dei bookmakers.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Pallavolo Olimpiadi di Tokyo

Vietato perdere la concentrazione, soprattutto contro la mina vagante del pool B. L'Italvolley femminile si prepara a tornare in campo alle Olimpiadi di Tokyo, domani alle 9.25 ora italiana, ancora con la spinta dei bookmaker. Dopo la convincente vittoria sulla Russia, le azzurre partono nettamente favorite anche contro la Turchia di Guidetti, che però a sorpresa ha travolto la Cina nella partita del debutto.

Trascinate dal trio Egonu-Bosetti-Pietrini, le azzurre partono comunque @1,17 sul tabellone Planetwin365, con ampio distacco sul @4,65 delle turche. Una valutazione confermata anche nelle scommesse sul set betting, dove il 3-0 è la prima scelta @2,36, seguito dal 3-1 @3,49. Gli analisti prevedono comunque battaglia in campo: nel primo set, un punteggio totale di almeno 46 punti si gioca @2,11, mentre un totale di 174 o più punti a fine match pagherebbe @1,85.

L'Italia, intanto, scala il tabellone delle quote antepost della squadra vincitrice: partita in terza posizione, la squadra di Mazzanti è ora seconda nella corsa all'oro @4,00, alle spalle degli Usa @2,90. Scivola invece la Cina, ora quarta @6,00 alle spalle della Serbia @5,00, mentre il Brasile è @7,00.