Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: CALCIO, terzo turno con Spagna-Argentina. Brasile facile contro l'Arabia Saudita. In Francia-Giappone occhio ai gol

Mercoledì mattina si gioca la 3° giornata della fase a gironi del torneo di Calcio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Rubano la scena Spagna-Argentina e Francia-Giappone. Tutto facile sulla carta per il Brasile contro l'Arabia Saudita.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Scommesse Calcio

BRASILE-ARABIA SAUDITA

La comparazione quote racconta di una gara a senso unico, in cui i verdeoro sono favoritissimi per la vittoria (@1.19 BET365). La tradizione dell’Arabia Saudita alle olimpiadi è pessima, dato che nelle uniche otto apparizioni sono arrivate solo sconfitte e sembra difficile poter ottenere anche un solo punto contro una corazzata come quella di Dani Alves e compagni. Dopo la tripletta della gara contro la Germania, potrebbe essere ancora una volta la partita di Richarlison: un suo gol vale @1.85 SISAL. Invece, più fattibile che il Brasile segni in entrambi i tempi, in lavagna sempre su SISAL @1.65.

GERMANIA-COSTA D’AVORIO

Più equilibrata invece il match tra Germania e Costa D’Avorio con un solo punto di differenza in classifica. La squadra di Kessie si è dimostrata una squadra solida e piena di individualità, anche se partono sfavoriti contro i tedeschi. La Germania dal canto suo ha vinto di misura contro l’Arabia Saudita, faticando più del dovuto. Per questo la doppia chance in favore degli ospiti si trova @1.69 GOLDBET.

COREA DEL SUD-HONDURAS

Entrambe a quota 3 punti, le due compagini si affrontano in una partita da dentro fuori: vincere significherebbe quasi estromettere l’altra. Mentre la Corea ha perso contro la Nuova Zelanda, Honduras è riuscito ad imporsi contro gli stessi rivali, per questo pronosticare con i segni fissi questa sfida è complicato: consigliamo la classifica COMBOCHANCE X o GOL che troviamo su SISAL @1.60, la stessa quota della vittoria Coreana.

ROMANIA-NUOVA ZELANDA

Equilibrio perfetto nel girone B con tutte e quante le pretendenti a quota 3. La Romania viene da una brutta sconfitta per 4-0 ai danni della Corea del Sud, così come i neo zelandesi hanno perso per 3-2 contro Honduras. Comparazione quote che favorisce chi gioca in “casa”, con l’1 della Romania in lavagna @2.15 SNAI.

AUSTRALIA-EGITTO

Australiani che partono davanti nelle gerarchie, anche dettato dalla situazione in classifica: infatti l’Egitto si trova in ultima posizione con un solo punto guadagnato. Gli “ospiti” sono sembrati davvero poca roba per sperare in un passaggio al prossimo turno e l’Australia ha le carte in regola per riuscire a strappare punti. La sconfitta di misura dell’altro giorno contro gli spagnoli negli ultimi minuti ha comunque evidenziato una buona solidità difensiva. Anche rispetto a queste motivazioni tecniche, potrebbe essere una partita con pochi gol. L’esito NO GOL paga @1.85 WILLIAM HILL, mentre l’UNDER 2.5 vale @1.65 BWIN.

SPAGNA-ARGENTINA

La selezione spagnola si è presentata a queste olimpiadi tra le favorite per la vittoria del torneo, ma ha faticato troppo nelle prime due giornate. Una squadra composta da talenti quali Asensio, Oyarzabal e Pedri, abituati a giocare in top club, non stanno riuscendo a trascinare la squadra come dovrebbero.

Discorso simile per i biancoazzurri, solo una vittoria ottenuta contro il piccolo Egitto e la brutta prova della prima gara contro l’Australia (terminata in 10 uomini) ha portato ad una sconfitta.

Per questo pronostichiamo la vittoria delle furie rosse, arrivate al momento decisivo per fare il salto di qualità: l’1 FISSO lo troviamo @1.90 BET365.

FRANCIA-GIAPPONE

Il bottino totale della 4 gare disputate fin qui parla di tre segni OVER 2.5 (2 ottenuti dai francesi, 1 dai nipponici) e di entrambi i match giocati dalla Francia terminati in esito OVER 3.5: per questo possiamo aspettarci diversi gol anche qui. Una rete da entrambe le parti è il nostro pronostico: lo si trova su WILLIAM HILL alla quota @1.66.

SUDAFRICA-MESSICO

Troppi i 5 gol subiti dal Sudafrica in sole due gare, al netto di 2 gol siglati: questo riassunto di dati statistici porta a zero i punti conquistati e l’ultimo posto in graduatoria. Difficile poter ribaltare la rotta arrivati a questo punto. Straordinaria è stata la vittoria del Messico sulla Francia della prima giornata per 4-1, in una gara dove non c’è mai stata partita, anche se tutti gli sforzi sono stati vanificati dalla recente sconfitta ai danni del Giappone. Pronostichiamo comunque la vittoria per i messicani, una formazione apparsa largamente superiore rispetto al fanalino di coda (@1.36 BET365).

