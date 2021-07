Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: CICLISMO, nella cronometro è testa a testa tra Filippo Ganna e Wout Van Aert per l'oro

Mercoledì 28 luglio va in scena la Cronometro di Ciclismo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e c'è un atleta azzurro, Filippo Ganna, tra i favoriti per l'oro in un testa con Wout Van Aert. Più staccati Rohan Dennis, Remco Evenepoel e Primoz Roglic per far saltare il banco.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi e scommesse Ciclismo Cronometro

Anche se il percorso non è il massimo per le sue caratteristiche, Filippo Ganna è pronto a dire la sua alla cronometro maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Mercoledì 28 luglio il ciclista azzurro cercherà di imporsi sul circuito che parte ed arriva al Fuji International Speedway e l'avversario più temibile è Wout Van Aert, il belga che sia al Tour de France che a Tokyo 2020 ha dimostrato di essere in forma perfetta.

I 423 metri di dislivello per tornata saranno inoltre un fattore a sfavore di Filippo Ganna. La Medaglia d'Oro è comunque alla portata del ciclista di Verbania, che sulla lavagna scommesse di Betaland è proposto vincente @3,00, contro la quota di @2,75 per Wout Van Aert. Quasi un testa a testa, anche se non mancano le alternative. L'australiano Rohan Dennis è bancato vincente @7,00 volte la posta, @7,50 c'è Remco Evenepoel, ma può dar fastidio anche Primoz Roglic, proposto @10.