Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: TENNIS, Fabio Fognini sfavorito @6.50 contro Daniil Medvedev. Il russo ha sempre battuto l'azzurro negli ultimi 3 testa a testa

Continua il torneo di Tennis Maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e il nostro Fabio Fognini si gioca l'accesso ai quarti di finale contro uno dei big favoriti per l'oro, il russo Daniil Medvedev, numero 2 al mondo, che ha battuto il ligure negli ultimi 3 confronti diretti.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi e Scommesse Tennis

Fabio Fognini vuole sfatare il tabù del terzo turno olimpico raggiunto a Rio de Janeiro. Per farlo ha bisogno di un'autentica impresa a Tokyo 2020 contro il numero 2 del mondo, Daniil Medvedev: a confermarlo sono le quote di 888sport.it che danno il ligure ai quarti di finale @6,50, contro la cifra rasoterra del russo, offerto solamente @1,12 nella mattinata di mercoledì 28 luglio

I precedenti non sorridono a Fognini che si è aggiudicato il primo scontro diretto nel lontano 2017, per poi perdere gli ultimi tre in maniera piuttosto lottata. Entrambi non hanno ancora concesso un set nel torneo e per i bookie si confermerà questo trend almeno per Medvedev: il risultato più probabile è infatti il 2-0 per il moscovita @1.43.