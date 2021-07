Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: NUOTO, Federica Pellegrini nella storia con la 5° finale olimpica consecutiva nei 200 stile libero, ma l'oro è quotato fino @34

Federica Pellegrini è la prima donna a giocarsi 5 finali olimpiche consecutive in una specialità, i 200 metri stile libero in questo caso. La Divina ha già fatto un mezzo miracolo qualificandosi, ora l'oro è un impresa @34 volte la posta.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi e Scommesse Nuoto

L'ultimo ballo per prendersi l'ennesima medaglia. I 200 metri stile libero femminile saranno l’ultimo grande atto della regina Federica Pellegrini. Arrivata alla sua quinta finale olimpica consecutiva, la detentrice del record del mondo vorrebbe chiudere la carriera con un'altro podio. Obiettivo difficile ma non impossibile secondo i betting analyst. La vittoria dell’azzurra si trova in quota @15 su Stanleybet.it. Meno possibilità di andare a vincere la propria gara, invece, per gli analisti di 888sport.it che vedono l'azzurra davanti a tutti a quota @34.

Per tutti gli esperti la vincitrice della medaglia d’oro uscirà dal duello tra Ariarne Titmus e Katie Ledecky con l’australiana favorita. Secondo 888sport.it la vittoria della Titmus, apparsa in grande forma si gioca @1,33, mentre più indietro la Ledecky con la quota per l'oro che vale @4,25 e già battuta dall'australiana in queste olimpiadi.