Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: BASKET, azzurri sfavoriti contro l'Australia. USA chiamati al riscatto, con l'Iran la linea di handicap è di -40.5 punti!

L'Italia del Basket ha convinto analisti, appassionati e anche bookmakers che hanno fatto crollare le quote per la vittoria del Girone dopo il bel successo sulla Germania, ma ora c'è la grande favorita, l'Australia di Mills. Il Team USA chiamato al riscatto dopo l'inizio shock con la Francia. Gli statunitensi si giocano a -40.5 punti contro l'Iran.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi e Scommesse Basket

La posta in gioco è altissima, l'avversario temibile. Dalla parte dell'Italbasket c'è però la fiducia dopo il successo in rimonta contro la Germania, nella prima giornata delle Olimpiadi di Tokyo. Nella sfida all'Australia in programma domani gli azzurri possono giocarsi uno snodo importantissimo verso i quarti, anche se per i bookmaker sono i Boomers a partire con i favori del pronostico: gli australiani (quarti a Rio e ai Mondiali 2019) si giocano @1,27 su Planetwin365, contro il @3,61 di Sacchetti e i suoi.

Particolare attenzione andrà dedicata a Patty Mills, schiacciante con i suoi 25 punti nella vittoria "aussie" contro la Nigeria. Un banco di prova per Gallinari e compagni che per i betting analyst chiama l'Over 172,5 in quota @1,80.

L'Italia, intanto, sale nelle quote antepost degli analisti per il primo posto nel pool B. L'obiettivo è ancora appannaggio degli australiani, favoriti @1,30, con gli azzurri passati da quota @6,50 all'attuale @3,75 e ora in seconda posizione davanti a Nigeria @16,00 e Germania @23,00.

Attesi al riscatto nella seconda giornata saranno invece gli USA, ko a sorpresa nel debutto con la Francia. Una formalità secondo gli analisti, visto che la vittoria a stelle e strisce sull'Iran è data @1,88 con -40,5 punti di handicap.