Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: TENNIS femminile, Camila Giorgi avanza ai quarti dove sfiderà la Svitolina. Quote in equilibrio

Camila Giorgi in grande forma, fa fuori la Pliskova e approda ai quarti di finale. L'ostacolo verso ala semifinale si chiama Svitolina, un avversario ostico, ma non impossibile come vediamo dalle quote che danno l'azzurra di poco sfavorita @2.02.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi e Scommesse Tennis

Camila Giorgi è semplicemente incontenibile in queste Olimpiadi di Tokyo 2020 e non vuole mettersi limiti. Dopo aver battuto la numero 7 del mondo, Karolina Pliskova, si gioca l'accesso in semifinale contro Elina Svitolina: per i betting analyst di Snai sarà un match equilibrato che però vede l'azzurra leggermente sfavorita @2,02. Il successo dell'ucraina, reduce dalla battaglia con Maria Sakkari, vale invece @1,74 volte la posta.

I quarti di finale in programma mercoledì mattina permetteranno a una delle due di giocarsi una medaglia nell'eventuale semifinale. Ci sono ben due precedenti, ma piuttosto datati. Svitolina si è imposta nel primo scontro diretto del 2014 a Wuhan, mentre la maceratese, che va a caccia della sua prima medaglia olimpica, ha prevalso nell'ultima sfida del 2017 sull'erba di Birmingham.