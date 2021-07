Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: NUOTO, Gregorio Paltrinieri in finale negli 800 stile libero ma senza brillare. Missione medaglia complicata. Nel femminile ci prova Simona Quadarella

Gregorio Paltrinieri si qualifica per la finale degli 800 metri stile libero e il carpigano è tra i favoriti anche nei 1500 nonostante nelle qualifiche non abbia brillato, anche per colpa della mononucleosi che lo ha colpito qualche settimana fa, forzandolo a fermare gli allenamenti. Nel femminile Simona Quadarella si gioca gli 800 stile libero dietro le grandi favorite, Katie Ledecky e Adriarne Titmus.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi e Scommesse Nuoto

Gregorio Paltrinieri sarà in gara negli 800 e nei 1500 stile libero, specialità di cui è campione in carica dopo la vittoria a Rio 2016. Per gli 800 si è già qualificato in finale ma solo col 7° posto e dimostrando di non essere ancora al meglio. Greg non parte in pole position nemmeno nei 1500, dove si gioca @3.25 su SNAI dietro al tedesco Florian Wellbrock in quota @2,50 e all'ucraino Mychajlo Romanchuk @2.50 pronti ad accendere un testa a testa per l'oro. Romanchuk è tra i favoriti anche negli 800 stile libero dove potrebbe inserirsi anche Henrik Christiansen.

L'Italia cerca un'altra medaglia in staffetta, ma parte dietro nei 4x200 stile libero maschile, dove un oro del quartetto azzurro paga @12 volte la posta. Davanti a tutti il Regno Unito @1,75, seguito dall'Australia @3,25 e dagli Stati Uniti @4.50.

Alessandro Miressi ci proverà nei 100 stile libero, dove un suo oro vale @10 volte la posta. Favorito lo statunitense Caleb Dressel @2,75. Italia che sogna l'oro anche con Simona Quadarella, che negli 800 stile libero è data @7,50 dietro a Katie Ledecky @1,33 e Adriarne Titmus @3,00.