Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: GOLF, Collin Morikawa favorito ma attenzione all'idolo di casa Hideki Matsuyama e al ritorno di Justin Thomas. Nel femminile Nelly Korda sfida le sudcoreane

Il nostro clou ai Giochi Olimpici per le scommesse è certamente il Golf. Arriviamo dopo la cassa al major The Open con Morikawa che ha vinto ed è favorito anche per l'oro questa settimana. 5 anni fa a Rio, alla prima del Golf alle Olimpiadi, incassammo anche con Justin Rose, e ci riproviamo anche a Tokyo.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi e Pronostici Golf Olimpiadi

Edizione speciale della nostra rubrica sui pronostici sul Golf visto che questa settimana si ferma tutto per le Olimpiadi di Tokyo e il torneo maschile di Golf che andiamo ad analizzare. Tornato ai giochi olimpici a Rio 2016, con oro all'inglese Justin Rose (e cassa per noi che lo avevamo scommesso), questa volta si gioca a Tokyo.

Field da 59 giocatori qualificati che si batteranno per la medaglia d'oro che vede Collin Morikawa favorito su Xander Schauffele, ma c'è grande attesa anche per Rory McIlroy, Justin Thomas, Viktor Hovland ed Hideki Matsuyama. Mancherà invece Bryson DeChambeau che è stato colpito dal covid e poteva essere uno dei grandi protagonisti. Stessa sorte per Jon Rahm che sulla carta doveva essere il favorito assoluto.

Il tracciato è quello del The East Course al Kasumigaseki Country Club, un par-71 lungo da 7,466 yards con greens in Creeping Bentgrass, un classico in Giappone. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off The Tee, Approach, Par 5 e Putting (Bentgrass).

Ho scelto 9 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (3), quote di valore (3) e longshot a quota alta (3) più 2 giocate special e anche 1 selezione per l'oro femminile. Ve ne riporto 4 in free pick.

Il mio favorito è Justin Thomas @12.00. Se facciamo una media delle statistiche più utili per fare bene qui, che vi ho segnalato qualche riga sopra, il migliore è proprio JT che ha vissuto un periodo di alti e bassi dopo essere stato anche numero 1 al mondo, e che nella cornice olimpica potrebbe tornare alla grande (un pò come fece Rose nel 2016 che si presentò a Rio senza grandi risultati, ma proprio ai Giochi si sbloccò con una grande prova). A marzo ha vinto il THE PLAYERS.

Quota di valore su Shane Lowry @26.00 che vanta vittorie al The Open e a livello WGC e che si presenta in forma eccezionale. L'irlandese ha incassato 7 top-25 negli ultimi 10 tornei giocati, compresi i 3 major e il THE PLAYERS. Su tracciati Tree-lined con greens in Bentgrass, Lowry ha ottimi rendimenti e si presenta anche con grandi statistiche di Tee to Green, Driving Accuracy e GIR.

Quota di valore su Jhonnatan Vegas @75.00 che sta giocando un 2021 davvero eccezionale e ha portato a casa un paio di 2° posti e altre 4 top-15 negli ultimi 6 eventi giocati, davvero una costanza incredibile. Non lo prendiamo solo per il suo stato di forma, ma anche per la tipologia di giocatore che è visto che nelle medie statistiche è addirittura il 3° migliore del Field, e a questa quota un caffettino va provato. In particolare Vegas eccelle nelle statistiche di Tee to Green molto importanti in questo tracciato lungo.

Nel femminile consiglio l'oro dell'americana Nelly Korda @11.00 che vedo meglio rispetto alla campionessa in carica di Rio 2016, la sudcoreana Inbee Park, con la Corea del Sud che domina le lavagne anche con Jin Young Ko, Sei Young Kim e Hyo Joo Kim, tutte subito dietro alla Korda che preferisco o alla Park che però negli ultimi 3 anni ha vinto solo 2 tornei al LPGA e all'ultimo evento giocato, l'importante LPGA Women’s Championship, ha chiuso con un modesto 40° posto. La Korda ha vinto proprio quel torneo e si è presa la numero 1 nel ranking mondiale del golf femminile, oltre a tenere la miglior media colpi di tutto LPGA (68.86).

⛳️GOLF: OLIMPIADI MASCHILI TOKYO 2021

📌FAVORITI

Justin Thomas @12.00

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

Cameron Smith @21.00

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

Jhonnatan Vegas @75.00

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

📌SPECIAL

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

⛳️GOLF: OLIMPIADI FEMMINILI TOKYO 2021

📌FAVORITI

Nelly Korda @11.00

Analisi e Pronostici European Tour: ISPS Handa World Invitational 2021

Non solo Olimpiadi visto che l'European Tour continua la sua serie di tornei con ISPS Handa World Invitational. Ovviamente il Field è svuotato dai principali giocatori impegnati a Tokyo, ma ci sono comunque diversi nomi interessanti, ad iniziare dai favoriti Andy Sullivan e Justin Harding, ma attenzione anche a Laurie Center, Marcus Armitage, Jordan Smith, Masashiro Kawamura e John Catlin.

Il tracciato è quello del Galgorm Castle che lo scorso anno ha ospitato l'Irish Open. Si tratta di un par-70 da 7,005 yards con greens in Creeping Bentgrass. Qui le statistiche essenziali per fare bene sono quelle di Tee to Green, Green in Regulation, Scrambling e Fairways hit.

Vincitori ultime edizioni. 2020 (Irish Open): John Catlin (-10), 40/1; 2020 (ISPS World Invitational): Tyler Koivisto, -13; 2019 (Northern Ireland Open): Jack Senior, -11; 2018: Calum Hill, -19; 2017: Robin Sciot-Siegrist, -6; 2016: Ryan Fox, -19; 2015: Clement Sordet, -17; 2014: Joakim Lagergren, -13; 2013: Daan Huizing, -13.

Ho scelto 4 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (1), quote di valore (2) e longshot a quota alta (1). Ve ne riporto 1 in free pick.

Gioco la quota di valore su John Catlin @26.00 che lo scorso anno ha vinto qui l'Irish Open e che negli ultimi 12 mesi ha portato a casa 3 successi, uno dei quali ci ha mandato in cassa con una ricca quota in Austria. Ci riproviamo anche questa settimana su un tracciato che come detto lo ha già visto protagonista. La settimana scorsa non ha fatto male col 32° posto in Galles. Ottime le statistiche di Driving Accuracy, GIR e Scrambling, e di valore anche la quota di Catlin da provare.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: ISPS HANDA WORLD INVITATIONAL 2021

📌FAVORITI

💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

John Catlin @26.00

💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

💎***PICK PREMIUM***💎