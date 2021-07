Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: PALLANUOTO, il Settebello vuole tornare a vincere. Italia favorita contro gli Stati Uniti

Scontro da non perdere al torneo di Pallanuoto tra Italia-Stati Uniti, col Settebello azzurro che cerca di tornare alla vittoria dopo il pareggio in rimonta con la Grecia.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Pallanuoto Olimpiadi di Tokyo

Scontro al vertice per il Settebello che domani alle ore 07.00 affronterà per la vetta del girone A gli Usa. I favori del pronostico sono tutti per gli uomini di Sandro Campagna, nonostante gli statunitensi siano ancora imbattuti.

DOVE TROVO I PRONOSTICI SULLE OLIMPIADI?

Nel nostro canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC. Ogni giorno il nostro Insider (uno dei 6 tipster che lavorano quotidianamente nel canale) ci darà gli aggiornamenti, le quote di valore e le migliori giocate con investimenti chiari e precisi su tutti gli sport e per tutto il periodo dei giochi olimpici di Tokyo. Entrare è semplicissimo, accedi al canale FREE come prima cosa, e contatta @gurubettingmaniac per tutte le informazioni.

CLICCA QUI - ENTRA NEL CANALE FREE ED INIZIA A VINCERE

Secondo gli esperti di Stanleybet.it la vittoria per Figlioli e compagni si trova in quota @1,25 contro il @5,40 degli americani. Ancora più remota la possibilità di pareggio che vale @7,80 volte la posta. Equilibrio sul numero di gol segnati visto la bravura della retroguardia azzurra, la migliore del torneo. L’Over 17.5 si gioca @1,83 contro @1,81 dell’Under.