Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: SCHERMA, nella spada a squadre maschile l'Italia punta alla medaglia d'oro ma la Francia è favorita

Nella notte tra giovedì e venerdì va in scena la Spada a Squadre Maschile di Scherma con l'Italia che punta all'oro anche se le quote dei bookmakers puntano sui transalpini.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote, Analisi e Scommesse Scherma

L'Italia della sciabola maschile a squadre si è dovuta arrendere contro la Corea del Sud per 45-26, centrando la medaglia d'argento nella specialità, ma la scherma azzurra può comunque riscattarsi nella Spada a squadre maschile. Come ricorda una nota Betaland, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Andrea Santarelli proveranno tra stanotte e domani mattina l'impresa, in un torneo dove l'Italia è tra le favorite anche se sulla lavagna scommesse di Betaland la Francia è l'avversario meglio quotato.

Appuntamento alle 3 di notte dagli ottavi alle semifinali, mentre alle 11.30 si giocheranno le finali per la stessa squadra che cinque anni fa a Rio chiuse con la medaglia d’argento. Sulla lavagna scommesse di Betaland l'oro dell'Italia nella Spada a squadre maschile si gioca @5,00 volte la posta, quota più alta rispetto a quella proposta per la Francia @2,25. L'Ucraina, probabile avversario degli azzurri ai quarti, si gioca @6,50, mentre la Russia è bancata @8,50.