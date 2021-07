Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: NUOTO, negli 800 grande prova di Gregorio Paltrinieri che si candida per una medaglia anche nei 1500

Dopo averlo visto un pò spento nelle batterie degli 800 metri, e dopo la mononucleosi che lo ha colpito a un mese dall'inizio dai giochi, in pochi credevano nella medaglia del Nuoto di Gregorio Paltrinieri che è arrivata e ora il carpigano si candida per una medaglia anche nei 1500.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Antepost Nuoto

Ha strappato un argento inatteso negli 800 metri, dopo un mese difficile per la mononucleosi e una partenza a rilento nelle batterie. Gregorio Paltrinieri ritrova la fiducia e si candida per la seconda medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I bookmaker confermano il sostegno al nuotatore azzurro per i 1500, al via domani con le batterie: "Greg" se la vedrà anche in questo caso con Mychajlo Romanchuk (terzo negli 800) e soprattutto con Florian Wellbrock, oggi fuori dal podio.

È proprio il tedesco il favorito per l'oro su Planetwin365, @2,20, di un soffio davanti all'ucraino, piazzato @2,35. Terzo posto virtuale per Paltrinieri, che ci prova @4,50; dietro di lui, il neo campione olimpico degli 800, Robert Finke @7,00, ma gli occhi sono puntati anche sull'altro azzurro, Domenico Acerenza, offerto @9,00.