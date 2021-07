Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: NUOTO, Simona Quadarella punta alla medaglia negli 800 stile libero ma per l'oro c'è solo Katie Ledecky

Continuano le medaglie del Nuoto e ci prepariamo agli 800 metri stile libero femminile dove Katie Ledecky sembra non avere rivali per l'oro. Dietro gara aperta e anche la nostra Simona Quadarella può inserirsi per il podio.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Analisi e pronostici Nuoto

L'Italia del nuoto nella notte di sabato 31 luglio a Tokyo 2020 si affida alle bracciate di Simona Quadarella. L'azzurra è impegnata negli 800 stile libero e per i betting analyst può ambire a una medaglia: la giovane romana è infatti la terza scelta dei bookmaker, anche se il sogno dal colore d'oro è quotato @16,00 su Planetwin365.

Medesima cifra, sempre per la vittoria, si attesta per Katie Grimes, una delle principali contendenti al podio per Simona. I giochi per il metallo più pregiato sembrano chiusi già in partenza con la solita Katie Ledecky offerta @1,14. Più staccata, ma in piena corsa per l'argento Ariarne Titmus, la quale è quotata @6,50 per il successo olimpico.