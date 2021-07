Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: PALLANUOTO, Settebello verso i quarti, le quote favoriscono l'Italia contro il Giappone

Il Settebello di pallanuoto vuole il primato nel girone e secondo le quote dei bookmakers l'Italia vede i quarti di finale ed è favorita anche nella sfida contro il Giappone padrone di casa.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Analisi e pronostici Pallanuoto

Continua la caccia al primo posto nel girone A per il Settebello. La formazione di Sandro Campagna, dopo il successo contro gli Stati Uniti, scenderà di nuovo in vasca sabato alle 11.20 ora italiana per affrontare i padroni di casa del Giappone. Partita dal pronostico quasi scontato per i betting analyst di Stanleybet.it con la vittoria azzurra che vale @1,16 volte la posta. Nonostante si trovino ancora a 0 punti, i nipponici hanno dato filo da torcere a tutte le avversarie affrontate finora, ma una clamorosa vittoria si trova in quota @7,20 contro un ancor meno probabile pareggio @9,20.

DOVE TROVO I PRONOSTICI SULLE OLIMPIADI?

Nel nostro canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC. Ogni giorno il nostro Insider (uno dei 6 tipster che lavorano quotidianamente nel canale) ci darà gli aggiornamenti, le quote di valore e le migliori giocate con investimenti chiari e precisi su tutti gli sport e per tutto il periodo dei giochi olimpici di Tokyo. Entrare è semplicissimo, accedi al canale FREE come prima cosa, e contatta @gurubettingmaniac per tutte le informazioni.

CLICCA QUI - ENTRA NEL CANALE FREE ED INIZIA A VINCERE

Match fondamentale per le speranze di medaglie azzurre, che dopo la soffertissima vittoria ottenuta nel finale contro gli Stati Uniti, non devono sbagliare prima del delicato big match contro l’Ungheria che delineerà il definitivo tabellone per i quarti di finale.