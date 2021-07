Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: TIRO CON L'ARCO, dopo Lucilla Boari ci prova anche Mauro Nespoli per la medaglia nel maschile

Con ancora negli occhi il bronzo di Lucilla Boari, il Tiro con l'Arco azzurro si prepara per un altra grande giornata anche nel maschile dove Mauro Nespoli va a caccia di una medaglia ai Giochi Olimpici.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Analisi e pronostici Tiro con l'Arco

Nel segno di Lucilla Boari, bronzo nella giornata di venerdì, Mauro Nespoli punta ad emularla o addirittura a fare meglio. A Tokyo 2020, nella notte di sabato, è tempo della prova individuale maschile per il tiro con l'arco e l'azzurro è tra i papabili favoriti di Sisal Matchpoint: già vincitore della medaglia d'oro nella gara a squadre a Londra 2012, il 33enne di Voghera si gioca @7,50 per il primo posto.

Davanti a lui ci sono 'solo' Brady Ellison @2,25, e Woojin Kim che paga @4 volte la posta giocata. Il tiro con l'arco tricolore sogna in grande, almeno per una medaglia, come raccontano le quote dei bookie che vedono Nespoli in piena corsa per il podio.