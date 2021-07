Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: BASKET, l'Italia a caccia di una vittoria per i quarti di finale. ItalBasket favorita @1.35 contro la Nigeria

Si torna in campo col torneo di pallacanestro maschile ai giochi olimpici di Tokyo 2020 con la nostra Italia che dopo la buona prova, ma perdente, contro l'Australia, cerca una vittoria con la Nigeria che vale i quarti di finale. Gallinari e compagni sono nettamente favoriti @1.35 per il successo.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Analisi e pronostici Basket

Una vittoria per centrare la qualificazione ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo è l’obiettivo di Meo Sacchetti e i suoi ragazzi, che reduci dall’ottima prova contro l’Australia, sfidano la Nigeria nell’ultima e decisiva partita del girone eliminatorio.

Il testa a testa, secondo i betting analyst di 888sport.it, premia l’Italia. Il secondo successo a Tokyo 2020 degli azzurri si trova in quota @1,35 contro il @3,25 degli africani, ancora a quota zero punti in classifica. Dovrebbe essere ancora una partita dal punteggio molto alto, secondo i bookie. L’Over 171,5 si gioca @1,74 mentre l’Under 171.5 @2,12, con in particolare un over 89,5 di Gallinari e compagni in quota @1,81.

Intanto i grandi favoriti del Team USA dopo l'avvio shock con la sconfitta contro la Francia, si sono ripresi col 120-66 sul Iran e anche contro la Repubblica Ceca sono favoriti con -23.5 punti di handicap, una linea che potrebbero anche coprire se rivedremo un Damian Lillard ispirato da 21 punti contro gli iraniani.