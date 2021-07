Sabato mattina dalle ore 10 italiane si giocano i quarti di finale del torneo maschile di Calcio ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La Spagna sfida la Costa d'Avorio da favorita anche per la vittoria finale che vale l'oro.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Scommesse Calcio

Sabato mattina iniziano i quarti di finale del torneo di Calcio olimpico maschile e si inizia con i grandi favoriti per l'oro, le Furie Rosse impegnate in una sfida non così semplice come dicono le quote in Spagna-Costa d'Avorio. Gli iberici vincenti si giocano @1.50 su PLANETWIN365 ma gli africani sono ancora imbattuti e dopo il successo sull'Arabia Saudita, hanno bloccato sul pari sia il Brasile che la Germania.

Giappone-Nuova Zelanda, quarto semplice per i padroni di casa offerti @1.25 per la vittoria nei 90 minuti su SNAI. Anche in Brasile-Egitto i verdeoro non dovrebbero fallire e si giocano vincenti @1.40 su SISAL. Si chiude con Corea del Sud-Messico, la sfida più in bilico con i messicani leggermente favoriti @2.50 su GOLDBET mentre la Corea si gioca @2.85. Da non scartare nemmeno il pareggio nei 90 minuti con la X offerta @3.20. Il Giappone ha giocato 6 partite consecutive da Gol NO opzione offerta @2 di quota, con i book che preferisco Entrambe a Segno @1.80.

Vediamo anche le quote antepost per la vittoria finale dell'oro secondo SNAI che vede sempre la Spagna favorita in un testa a testa serrato col Brasile, più staccati i padroni di casa che potrebbero strappare una medaglia, ma attenzione al Messico.

VINCENTE CALCIO MASCHILE Tokyo 2020

Spagna 2,50

Brasile 2,75

Giappone 6,50

Messico 12

Corea Del Sud 15

Costa D Avorio 25

Egitto 33

Nuova Zelanda 50