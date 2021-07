Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: PALLAVOLO, l'ItalVolley vola sia nel maschile che nel femminile. Uomini già ai quarti. Egonu e compagne favoritissime contro la Cina

Continua il torneo di Pallavolo ai Giochi Olimpici. Nel Maschile l'ItaliaVolley è già certa dei quarti di finale, ma prima c'è la sfida per il primato nel girone contro i favoriti americani. Nel femminile Egonu e compagne favorite @1.25 contro la Cina.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi, Quote e Pronostici Pallavolo Olimpiadi di Tokyo

Iniziamo dalla Pallavolo Maschile dove l'talia di Gianlorenzo Blengini batte 3-1 anche l’Iran, conquistando la terza vittoria nel torneo raggiungendo il secondo posto del girone, qualificandosi già per i quarti con 8 punti all’attivo e giocando la miglior partita del torneo nonostante un problema per Zaytsev che non dovrebbe essere grave. Per gli azzurri il top scorer, neanche a dirlo, è Juantorena con 18 punti e la vittoria è importante visto che l'avversario era di primo livello. L’appuntamento è per domenica quando gli azzurri chiuderanno il girone contro il Venezuela: servono altri 3 punti. I venezuelani non dovrebbero avere molte chance. Al momento hanno perso tutte e 4 le partite finora disputante, vincendo soltanto un misero set.

DOVE TROVO I PRONOSTICI SULLE OLIMPIADI?

Nel nostro canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC. Ogni giorno il nostro Insider (uno dei 6 tipster che lavorano quotidianamente nel canale) ci darà gli aggiornamenti, le quote di valore e le migliori giocate con investimenti chiari e precisi su tutti gli sport e per tutto il periodo dei giochi olimpici di Tokyo. Entrare è semplicissimo, accedi al canale FREE come prima cosa, e contatta @gurubettingmaniac per tutte le informazioni.

CLICCA QUI - ENTRA NEL CANALE FREE ED INIZIA A VINCERE

Anche nel Femminile l'ItalVolley va forte e sabato nel primo pomeriggio italiano sfiderà la Cina che ha perso le prime 3 partite mentre Egonu e compagne al momento hanno sempre vinto, con un solo set lasciato alla Turchia. Non è un caso che per la partita contro le cinese l'Italia sia favorita @1.25 su GOLDBET che propone la vittoria della Cina @3.45. Di seguito vediamo anche le quote antepost aggiornate da SNAI sul volley femminile.

VINCENTE VOLLEY FEMMINILE Tokyo 2020

Usa 2,75

Italia 3,00

Serbia 4,00

Brasile 6,00

Turchia 25

Cina 25

Roc - Russia 50

Giappone 50

Rep. Dominicana 500

Sud Corea 500

Argentina 1.000

Kenya 2.000

VOLLEY FEMMINILE Pool A Tokyo 2020

Serbia 1,70

Brasile 2,00

Sud Corea 500

VOLLEY FEMMINILE Pool B Tokyo 2020

Usa 1,75

Italia 1,95

Roc - Russia 50

Turchia 100

VOLLEY FEMMINILE Piazz Podio Tokyo 2020

Argentina Piazzato Sul Podio S/N 300 1,00

Brasile Piazzato Sul Podio S/N 2,50 1,00

Cina Piazzato Sul Podio S/N 6,50 1,00

Giappone Piazzato Sul Podio S/N 12 1,00

Italia Piazzato Sul Podio S/N 1,25 1,00

Kenya Piazzato Sul Podio S/N 500 1,00

Rep. Dominicana Piazzato Sul Podio S/N 33 1,00

Roc - Russia Piazzato Sul Podio S/N 12 1,00

Serbia Piazzato Sul Podio S/N 1,45 1,00

Sud Corea Piazzato Sul Podio S/N 33 1,00

Turchia Piazzato Sul Podio S/N 6,50 1,00

Usa Piazzato Sul Podio S/N 1,20 1,00