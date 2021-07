Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: BOXE, Irma Testa favorita assoluta @21.5 per l'oro nel pugilato femminile

Irma Testa nella storia, la pugile italiana è già certa di una medaglia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ma è addirittura favorita secondo le quote dei bookmakers per l'oro.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi, Quote e Pronostici Boxe Olimpiadi di Tokyo

Irma Testa entra nella storia del pugilato femminile italiano. Con la vittoria per 5-0 sulla canadese Caroline Veyre la 23enne di Torre Annunziata accede alle semifinali nei 57 kg e si assicura una medaglia olimpica, la prima di sempre del pugilato femminile italiano. Domani, ricorda una nota Betaland, l'azzurra tornerà sul ring per la semifinale (pesi piuma) contro la filippina Nesthy Petecio: in caso di sconfitta sarà bronzo, in caso di vittoria disputerà la finale per la medaglia d'oro martedì 3 agosto contro la vincente tra l'inglese Karriss Artingstall e la giapponese Sena Irie.

Irma Testa ha dimostrato che l'ambizione è una sua qualità e secondo i quotisti di Betaland è favorita per l'oro @2,15. Proprio la Petecio è l'avversaria da temere di più a quota @2,60. Più staccate la Artingstall a quota @5,00 e la Irie @12 volte la posta.