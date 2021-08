Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: CALCIO, Brasile-Messico e Spagna-Giappone le semifinali, rispettate le previsioni. Brasile-Spagna la finale?

Martedì 3 luglio, nella mattina italiana, si giocano le semifinali del torneo di Calcio Maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al momento rispettate le previsioni. Brasile e Spagna rimangono favorite, si ritroveranno in finale? Semifinali anche nel femminile con USA-Canada e Australia-Svezia.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Scommesse Calcio

Saranno Brasile-Messico e Spagna-Giappone le semifinali del torneo di calcio a Tokyo 2020. La prima selezione a raggiungere il penultimo atto dei Giochi Olimpici è stata la Spagna, che ha eliminato ai quarti la Costa d’Avorio del milanista Kessie. È successo di tutto nel match giocatosi nella mattinata (italiana) di ieri con la contesa che si è conclusa solo ai tempi supplementari per 5-2. Al cospetto della Spagna ci sarà in semifinale il Giappone, che elimina la Nuova Zelanda dopo i calci di rigore. Reti bianche al 120’ tra le due nazionali con i nipponici padroni di casa che trovano la vittoria ai penalty grazie alla trasformazione decisiva di Yoshida, difensore della Sampdoria e capitano dei suoi. SNAI favorisce le Furie Rosse @2.05 per la vittoria nei 90 minuti contro i padroni di casa giapponesi offerti @3.55 (Pareggio @3.40). Gli iberici non giungono a Medaglia da Sydney 2000, quando hanno ceduto nella finale per l’oro al Camerun dopo i calci di rigore, mentre i nipponici hanno sfiorato il bronzo a Londra 2021: nella finalina per il terzo posto, sconfitta contro la Corea del Sud per 2-0. Tra le due nazionali, entrambe imbattute in questa edizione dei Giochi, ci sono due precedenti alle Olimpiadi: nel 1968 pareggio a reti bianche, mentre a Londra 2012 vittoria per i nipponici per 1-0, in entrambi i casi nella fase a gironi.

Dall’altra parte del tabellone il Brasile elimina l’Egitto grazie ad una rete di Cunha al 37’ (assist del sempre positivo Richarlison). La selezione africana prova a reagire, ma seppur con tanta buona volontà, gli attacchi si rivelano abbastanza confusi e poco incisivi. Goleada del Messico, infine, che raggiunge i verdeoro battendo la Corea del Sud con un tennistico 6-3. Per i messicani, doppiette di Martin e Cordova, reti di Romo e Aguirre; per la bandiera Sudcoreana doppietta di Lee Dong-Gyeong. Anche qui il Brasile è favorito @2.10 ma attenzione a sottostimare i messicani offerti @3.35 (Pareggio @3.40 anche in questo caso. Attesa una partita da Over 2,5 in quota @1.75. Si tratta sostanzialmente di una riedizione della finale di Londra 2012, quando i messicani hanno avuto la meglio a sorpresa della nazionale verdeoro vincendo l’oro con il punteggio di 2-1. I brasiliani sono comunque i campioni in carica, avendo conquistato nel 2016 nei Giochi casalinghi di Rio il metallo più pregiato battendo la Germania ai calci di rigore (5-4). La finale persa contro il Messico rappresenta l’ultima sconfitta del Brasile in una gara dei Giochi, poiché da lì in poi, compreso il torneo attuale, i verdeoro rimarranno sempre imbattuti.

⚽️DOVE TROVO LE MIGLIORI FREE PICK SUL CALCIO?

-Canale Telegram 🔱PRESIDENTE OFFICIAL

-IL PRESIDENTEBET SU INSTAGRAM

-Canale Telegram 🚀BETTING MANIAC

-BETTING MANIAC SU INSTAGRAM

-Canale Telegram 🔮IL PROFETA

-IL PROFETA SU INSTAGRAM

Calcio maschile: il calendario di semifinali e finali

Semifinali – Martedì 3 agosto

Brasile-Messico – Kashima, ore 10

Spagna-Giappone – Saitama, ore 13

Finale – Venerdì 6 agosto

Vincente S1 – Vincente S2 – Saitama, ore 13

VINCENTE CALCIO MASCHILE Tokyo 2020

Brasile 2,50

Spagna 2,50

Giappone 7,50

Messico 7,50

Parliamo anche del torneo di Calcio Femminile. Lunedì 2 agosto andranno in scena le semifinali. Alle 10:00 ore italiane si affronteranno USA-Canada, con le statunitensi che partono con i favori del pronostico dopo aver battuto ai quarti l’Olanda ai calci di rigore (42). Attenzione, però, alle canadesi, che rappresentano la sorpresa di questi Giochi Olimpici e ai quarti hanno eliminato le colleghe brasiliane ai penalty (4-3). Le americane, grandi favorite per l'oro, si giocano @1.65 per la vittoria nei 90 minuti, mentre l'impresa canadese è offerta @56.25.

Alle 13:00 ore italiane, invece, si affrontano nell’altra semifinale Australia-Svezia. La nazionale oceanica ha battuto ai quarti la Gran Bretagna ai tempi supplementari (4-3), mentre le svedesi hanno superato il Giappone con il punteggio di 3-1. Più regolare fin qui il cammino della nazionale scandinava, che scenderà in campo da favorita. Difficile l'impresa australiana in quota @5 mentre la vittoria della Svezia è offerta @1.63 (Pareggio @3.80).

Semifinali torneo calcio femminile

Lunedì 2 agosto

Ore 10:00 USA-Canada

Ore 13:00 Australia-Svezia

VINCENTE CALCIO FEMMINILE Tokyo 2020

Usa 2,00

Svezia 2,50

Canada 10

Australia 10