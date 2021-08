Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: BASKET, quarti di finale, l'Italia sfida la Francia di Fournier. Azzurri sfavoriti @4.07 di quota

Gli azzurri hanno centrato i quarti di finale del torneo olimpico di Basket a Tokyo 2020 ma ora le cose si fanno difficili contro una Francia che ha battuto anche il Team USA ai gironi. Stati Uniti che sfideranno la Spagna.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Quote Analisi e pronostici Basket

La strada è in salita, ma sognare è lecito. Approdata alle Olimpiadi di Tokyo contro ogni pronostico, l'Italbasket è entrata tra le migliori 8 a distanza di 17 anni dalla mitica Atene 2004. Un'impresa alla quale Sacchetti e i suoi dovranno attingere fiducia e consapevolezza in vista dei quarti di finale contro la Francia, che dopo una fase a gironi brillante ambisce alla medaglia più preziosa. I bookmaker certificano che l'impegno contro i transalpini sarà durissimo: per il testa a testa di domani mattina, Collet e i suoi partono @1,22 su Planetwin365, con gli azzurri piazzati @4,07. Il pericolo numero uno secondo gli analisti sarà Evan Fournier, protagonista nella vittoria contro gli Usa e in quella contro la Repubblica Ceca: un bottino dai 22 punti in su della guardia dei Boston Celtics è offerto @1,85, ma gli occhi sono puntati anche su Rudy Gobert, per il quale si punta ad almeno 14 punti (@1,85). I primi cecchini azzurri indicati dai quotisti sono invece Simone Fontecchio e Nico Mannion, anche in questo caso per l'Over 13,5, ed entrambi @1,85. Nelle scommesse sul trionfo finale, intanto, gli Stati Uniti hanno mantenuto il primo posto, @1,45; l'effetto Doncic ha portato la Slovenia al secondo posto, @6,00, con la Francia a chiudere la corsa per il podio @8,00, davanti all'Australia @9,00.

La vincente tra Italia e Francia se la vedrà con la nazionale che uscirà vincitrice dalla sfida tra Slovenia-Germania, sorteggiate anch’esse nella parte alta del tabellone. Gli sloveni hanno letteralmente dominato il gruppo C, risultando la nazionale che ha messo a segno più canestri dall’inizio del torneo (329), merito soprattutto di un Luka Doncic che è parso leggermente in flessione solo nell’ultima sfida vinta contro la Spagna. La Slovenia parte favorita sulla carta al cospetto di una Germania che ha staccato il pass per i quarti da migliore terza e dopo aver vinto solo una gara su tre nel gruppo B, quella con la Nigeria (99-92), oltretutto con qualche sofferenza di troppo.

Nella parte bassa del tabellone, invece, la Spagna, due vittorie e una sconfitta nel gruppo vinto dalla Slovenia, se la vedrà con gli Stati Uniti. Le stelle della Nba, dopo il ko iniziale contro la Francia, si sono ritrovate battendo nettamente Iran e Repubblica Ceca. Inevitabile che la bilancia penda dalla parte del Team USA che, al di là della sconfitta contro i transalpini, ha uno score pazzesco alle Olimpiadi: 139 vittorie e 6 sconfitte, 15 ori conquistati dall’ingresso nella manifestazione avvenuta nel 1936. Guai, però, a dare le Furie Rosse per spacciate, poiché la selezione allenata da Sergio Scariolo è campione del mondo in carica si è giocata la conquista del girone fino all’ultimo con la Slovenia, confermando di avere individualità in grado di mettere in difficoltà chiunque, da Ricky Rubio (nell’ultimo match con la Slovenia) ad Alberto Abalde, che ha una buona media con le triple in questi Giochi, senza dimenticare Sergio Llull e Rudy Fernandez.

La vincente troverà in semifinale una tra Australia-Argentina. Superfluo sottolineare che dall’Argentina di Sergio Hernández ci si attendeva qualcosa in più dopo l’argento ai Mondiali del 2019, anche se lo score ai Giochi non è mai stato trascendentale a parte l’oro del 2004 (un bronzo nel 2008, un quarto posto nel 2012 e un ottavo posto nel 2016). Confermando 8/11 della selezione che ha affrontato i Mondiali, il coach dell’Australia, Brian Goorjian, ha centrato tre vittorie sue tre nel gruppo dell’Italia, confermando un processo di maturazione che aveva solo bisogno di tempo per dare dei frutti. Patty Mills e soci hanno così buone chance di entrare tra le prime quattro, grazie alla conferma della bontà egli innesti di Matisse Thybulle e Dante Exum, elementi che hanno maturato un’esperienza importante in Usa.

Basket maschile: il programma dei quarti di finale

Slovenia-Germania – martedì 3 agosto, ore 3.00

USA-Spagna – martedì 3 agosto, ore 6.40

ITALIA-Francia – martedì 3 agosto, ore 10.20

Australia-Argentina – martedì 3 agosto, ore 14.00

Semifinali

Vincente Italia-Francia vs Vincente Slovenia-Germania

Vincente Spagna-Stati Uniti vs Vincente Australia-Argentina