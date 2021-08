Pronostici Olimpiadi Tokyo 2020: PALLAVOLO, Italia favorita contro l'Argentina. Le quote spingono gli azzurri verso la semifinale

Continua anche il torneo di Pallavolo Maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e l'ItalVolley ha l'occasione di passare in semifinale visto che ai quarti trova l'Argentina su cui è favorita.

Vediamo analisi e pronostici olimpiadi Tokyo 2020.

Analisi, Quote e Pronostici Pallavolo Olimpiadi di Tokyo

Parte domani la caccia alle medaglie nel volley maschile con la fase ad eliminazione diretta. Nei quarti di finale l’Italia di Blengini affronterà l’Argentina per l’accesso alle semifinali. Secondo gli esperti di 888sport.it una vittoria azzurra si gioca @1,35 contro il @2,90 della nazionale Albiceleste. Il risultato più probabile, secondo i bookie, è il 3-0 italiano in quota @3, leggermente più avanti rispetto al 3-1 in quota @3.55. Un successo al tie-break per Zaytsev e compagni vale @5,10 volte la posta.

Nelle altre semifinali di Pallavolo maschile abbiamo Canada-Russian Olympic Committee con i russi favoriti @1.06. In Giappone-Brasile ancora quote sbilanciate verso i verde-oro @1.05. In Polonia-Francia sono i polacchi campioni del mondo a dominare @1.35 per la vittoria. Polonia favorita dalle quote antepost anche per l'oro, davanti a Brasile, Russia e Francia, poi arriva l'Italia su SNAI.

VINCENTE PALLAVOLO MASCHILE Tokyo 2020

Polonia 3,25

Brasile 3,50

Roc - Russia 4,00

Francia 6,00

Italia 7,00

Argentina 20

Canada 25

Giappone 50